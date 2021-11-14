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Хорватский журналист: «Для Хорватии матч против России — игра года»

вчера, 11:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Журналист хорватского издания Germanijak.hr Ведран Павичич поделился мнением о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжёлый матч для нас, но у Хорватии больше индивидуально сильных игроков, хотя русские очень опасны в контратаках. Не стоит забывать — Россию устраивает ничья.

У вас сейчас больше молодых игроков, у них больше мотивации, вы мало пропускаете. А ещё Россия отлично реализует те моменты, которые создаёт, хотя создаёт не так много. Миранчук — лучший игрок вашей команды, хотя не так много играет. Головин тоже замечательный футболист. В матче всё решит организация игры. Очень захватывающе. Хорватии надо быть страстной до самого конца.

Не думаю, что Далича уволят, если Россия добьётся нужного результата. У него есть доверие, он популярная личность в Хорватии. Команда перестраивается, новые люди и среди игроков, и в тренерском штабе. Он останется, если Хорватия отправится в стыковые матчи.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:21
На два результата. 1х железно. Надежда нашей сборной на дикий ничейный отскок)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:04
Да чё переживать,в стыках всех порвём!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:51
Для России в принципе тоже
drug01
drug01
вчера в 12:50
Для нас тоже
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:16, ред.
Через 6,5 часов узнаем,кто где прописался.Это же не истерика небезызвестного Кафельникова.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:07, ред.
У Хорватов уже истерика началась. Ну что ж это хорошо что нас боятся.
Futurista
Futurista
вчера в 12:07, ред.
Для чистоты эксперимента, как говорят английские "ученые"...такие решающие матчи нужно проводить на нейтральных полях)...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:01
Для нас, кстати, тоже игра года. Две сверх мотивированные команды встречаются. Будет битва! Я надеюсь).
Futurista
Futurista
вчера в 11:55, ред.
Игра на 3 результата...все решится на поле...
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