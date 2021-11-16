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Бентеке: «Азар стал иным игроком из-за травм. Он двигается более разумно»

вчера, 15:13

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке поделился мнением о неудачном периоде в карьере своего партнера по сборной Эдена Азара, выступающего за «Реал».

Он стал иным игроком, сейчас он чаще пытается избегать контактов. Это нормально, когда ты множество раз травмируешься за свою карьеру.

Но если он сейчас не обводит 5-6 игроков, это не значит, что он не может контролировать игру. Сейчас он двигается более разумно.

Ранее появлялась информация о потенциальном покупателе Азара из АПЛ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 18:51
Ну я это и имел ввиду когда писал о лавке в Реале.
Спасибо, скорее наверное я неправильно донёс .
Сантус
Сантус ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:10
Уточню.Игрой за Челси-да,в Реале он не играл от слова вообще..)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
Травмы Азара сделали из него, обыкновенного лавочника и трусливой игры когда ему доводиться проводить время на поле . Про него как игрока, можно уже забыть. Он не смог психологически преодолеть свою физическую травму . И это скорее всего личная трагедия для него самого и для тех надежд которые он давал своей игрой за Реал и сборную Бельгии в прошлом, до травм . И это печально. Пожелаем ему конечно же прежде всего здоровья и перелоить эту ситуацию. Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:42
Он стал иным игроком, сейчас он чаще пытается избегать контактов. Это нормально, когда ты множество раз травмируешься за свою карьеру.
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Выбран Оптимальный маршрут : раздевалка , лавка и наоборот с заходом в лазарет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:18
Он стал играть осторожно и трусливо!
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