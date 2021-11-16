Бентеке: «Азар стал иным игроком из-за травм. Он двигается более разумно»

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке поделился мнением о неудачном периоде в карьере своего партнера по сборной Эдена Азара, выступающего за «Реал».
Он стал иным игроком, сейчас он чаще пытается избегать контактов. Это нормально, когда ты множество раз травмируешься за свою карьеру.
Но если он сейчас не обводит 5-6 игроков, это не значит, что он не может контролировать игру. Сейчас он двигается более разумно.
Ранее появлялась информация о потенциальном покупателе Азара из АПЛ.
Спасибо, скорее наверное я неправильно донёс .
Спасибо, скорее наверное я неправильно донёс .
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Выбран Оптимальный маршрут : раздевалка , лавка и наоборот с заходом в лазарет.
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Выбран Оптимальный маршрут : раздевалка , лавка и наоборот с заходом в лазарет.