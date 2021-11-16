Бентеке: «Азар стал иным игроком из-за травм. Он двигается более разумно»

Нападающий сборной Бельгии поделился мнением о неудачном периоде в карьере своего партнера по сборной , выступающего за «Реал».

Он стал иным игроком, сейчас он чаще пытается избегать контактов. Это нормально, когда ты множество раз травмируешься за свою карьеру.

Но если он сейчас не обводит 5-6 игроков, это не значит, что он не может контролировать игру. Сейчас он двигается более разумно.