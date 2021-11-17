Семак рассказал о травмах в «Зените» перед матчем с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии игроков и травмах в команде накануне матча с «Нижним Новгородом» в РПЛ , который пройдет 19 ноября.

Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Остальные все в строю. К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.

К сожалению, у Далера затягивается восстановление. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.

Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время сможет нам помочь.

Караваев сегодня только занимался полноценно, потому что он играл и поле очень тяжелое было — вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться.

Ловрен? Деян тоже, как и Слава Караваев, провел весь матч целиком — и поле было очень тяжелое, поэтому у него был дополнительный день для восстановления.