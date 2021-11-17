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Семак рассказал о травмах в «Зените» перед матчем с «Нижним Новгородом»

вчера, 14:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков и травмах в команде накануне матча с «Нижним Новгородом» в РПЛ, который пройдет 19 ноября.

Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Остальные все в строю. К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.

К сожалению, у Далера затягивается восстановление. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.

Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время сможет нам помочь.

Караваев сегодня только занимался полноценно, потому что он играл и поле очень тяжелое было — вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться.

Ловрен? Деян тоже, как и Слава Караваев, провел весь матч целиком — и поле было очень тяжелое, поэтому у него был дополнительный день для восстановления.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:28
Оздоев в строю и уже даже не знаешь, хорошо это или плохо?)
Tostao
Tostao
вчера в 18:43
Соломку стелет заранее? Некрасиво.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:36
Нижний Новгород и без них должны обыгрывать.
YVG
YVG
вчера в 17:59
Есть надежда, что хоть Нижний Новгород окажет сопротивление Зениту, а не сдастся без боя, как цска и спартак.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 17:44
Какая борьба ?
Игра была равна - играли два 77 !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:24
Да уж, коротка скамейка в Зените ...
Надо бы увеличить раз в пять - десять !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:16
Надеюсь Нижний сможет навязать борьбу зениту и отобрать очки.
Futurista
Futurista
вчера в 16:44
Кержакову пора в Зенит перебираться...засиделся конь Семак в Питере)...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:29
Короче, Газпром дал команду слить Нижнему , а то у Кержакова дела плоховаты ....
Но ничего , там еще Оренбург в РПЛ рвется , на первом месте идет в Пердиве.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:24
ничейку 0-0 сгоняют, если пенальти не будет
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:02
Очки нужны всем перед зимними каникулами..
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 15:20
Кержаков не подведет
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:17
Игроков согласно заявки, как у всех. Или Вам лишь бы ляпнуть.
Тогда да, много игроков у Зенита.
beefs
beefs
вчера в 15:15
чего волноваться с таким составом...
berda2003
berda2003
вчера в 15:01
надо с кержем договариваться...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:49
У Зенита игроков на три состава, можно не прибедняться.
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Ну есть кем заменить....так что ничего страшного
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:38
Богданыч очень насторожен, это плохой признак могут потерять очки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
Зенит не сможет,Кержаков поможет!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:30
Шеф,фсё пропало...
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