«Спартак» сообщил, что Зобнин пропустит три недели из-за травмы

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Роман Зобнин получил травму в составе сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии.
На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. Желаем Роману скорейшего восстановления!
Можно до весны бутсы зачехлять.......
Можно до весны бутсы зачехлять.......
Зобнин после ЧМ так и не вернулся. Форма ужасная, травмы непонятные, с мотивацией что-то не то. В общем, до весны прежнего Зобу мы не увидим. А там и смена тренера не за горами.
Здоровья Роме!
Зобнин после ЧМ так и не вернулся. Форма ужасная, травмы непонятные, с мотивацией что-то не то. В общем, до весны прежнего Зобу мы не увидим. А там и смена тренера не за горами.
Здоровья Роме!