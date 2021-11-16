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«Спартак» сообщил, что Зобнин пропустит три недели из-за травмы

вчера, 17:48

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Роман Зобнин получил травму в составе сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии.

На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. Желаем Роману скорейшего восстановления!

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:33
    Doping87
    Doping87
    вчера в 19:22
    Зобнин превращается в очредного подающего надежды хрусталя.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 19:08
    Ну вот вы и влетели Рубину и Сочи без них)
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:04
    Где новость про травму Кудряшова? Или это отмазка, или я новость пропустил
    beefs
    beefs
    вчера в 19:00
    Очень жаль, скорейшего выздоровления...
    ABir
    ABir
    вчера в 19:00
    Травмы всегда не вовремя, особенно обидно, что даже ценой травмы не помог своей команде. Здоровья и возвращения в команду!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 18:52
    Не было напасти, вот тебе здрасте.
    Можно до весны бутсы зачехлять.......
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:29
    На таком поле все могло произойти.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 18:27
    У нас Дивеев и Фернандес после прошлых сборов пропустили по три матча, ничего страшного, ты же сам говоришь, что Зобнин никакой, Роману здоровья!
    David Young
    David Young ответ Blackburn Rovers (раскрыть)
    вчера в 18:02
    Это понятно, но по факту это в любом случае будет видеоизменением имени пользователя, а этого мы не можем сделать. Вопрос закрыт.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:02
    Часто пошли травмы...
    makkie
    makkie
    вчера в 17:53
    Очень жаль, вот и отпускай игроков в сборную...

    Зобнин после ЧМ так и не вернулся. Форма ужасная, травмы непонятные, с мотивацией что-то не то. В общем, до весны прежнего Зобу мы не увидим. А там и смена тренера не за горами.

    Здоровья Роме!
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