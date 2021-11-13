Футболисту «Томи» во время матча сломали лицевую кость

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вчера, 14:37

Полузащитника «Томи» госпитализировали после домашнего поединка 22-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:0).

Апшацев получил травму на 29-й минуте после стыка с хавбеком «Велеса» . Нарушитель был сразу удален с поля. Футболиста «Томи» заменили и оказали ему первую помощь, он оставался в раздевалке до конца матча.

После встречи футболист почувствовал себя плохо и его госпитализировали. По предварительным данным, у 20-летнего Апшацева сломана лицевая кость, он не видит одним глазом.