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Футболисту «Томи» во время матча сломали лицевую кость

вчера, 14:37
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Полузащитника «Томи» Марата Апшацева госпитализировали после домашнего поединка 22-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:0).

Апшацев получил травму на 29-й минуте после стыка с хавбеком «Велеса» Александром Осиповым. Нарушитель был сразу удален с поля. Футболиста «Томи» заменили и оказали ему первую помощь, он оставался в раздевалке до конца матча.

После встречи футболист почувствовал себя плохо и его госпитализировали. По предварительным данным, у 20-летнего Апшацева сломана лицевая кость, он не видит одним глазом.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:42
Ибрагимовичу в МЛС такое сошло с рук
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:44
.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:42
Это был не фут бол, а футхеад.
Брулин
Брулин
вчера в 14:41
Ето уже не футбол получается
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