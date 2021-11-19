Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

Главный тренер «Рубина» прокомментировал решение полузащитника приостановить карьеру и покинуть казанский клуб.

Это его решение, мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял Олег. Можем пожелать только того, чтобы это была действительно приостановка карьеры, чтобы его здоровье позволило ему вернуться на поле.

Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов команды. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь время у физиотерапевтов, то это тяжелое психологическое испытание.