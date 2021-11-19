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Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

вчера, 19:48

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру и покинуть казанский клуб.

Это его решение, мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял Олег. Можем пожелать только того, чтобы это была действительно приостановка карьеры, чтобы его здоровье позволило ему вернуться на поле.

Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов команды. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь время у физиотерапевтов, то это тяжелое психологическое испытание.

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протон
протон
сегодня в 08:20
Футбольный Бог все видит. Мог в своё время перейти в ЦСКА и уж точно в той команде ещё с Вернблумом, Эльмом, Вагнером, не доломанным Дзагоевым прогрессировать и расти, но погнался за длинным рублём и ускакал в Анжи, потом Зенит …а потом кто такой футболист Шатов ?
shur
shur
вчера в 20:34
...Я не стал бы говорить о нём не уважительно, но как то не сложилось у него
до конца, до вершины, до совершенства, да и больничка не в кассу....! Тем не менее
Я скажу ему спасибо за игру, полно у нас игроков гораздо слабее Олега! Удачи!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:59
Левонид,а замену-то уже нашли или тебе это неинтересно?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:56
Я понял :Футбол-это единственный вид человеческой деятельности,где любое решение надо уважать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:51
Да всё правильно решил ! Удачи тебе Олег !
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