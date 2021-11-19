Глебов: «Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова»

Полузащитник «Ростова» и сборной России прокомментировал автогол защитника в матче отбора на ЧМ -2022 против сборной Хорватии (0:1).

Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более, буквально за несколько секунд до этого Фёдор получил повреждение.

За несколько секунд до гола у Фёдора свело ногу? Не обратил внимание — постоянно был спиной к Феде. После матча ребята рассказали, что у него начало сводить. Никто не мог предположить, что так получится. Значит, должно было.

Общался ли с Кудряшовым после игры? В раздевалке похлопал по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек всё равно будет переживать, думать о своем. Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло.