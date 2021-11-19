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Глебов: «Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова»

вчера, 14:57
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал автогол защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).

Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более, буквально за несколько секунд до этого Фёдор получил повреждение.

За несколько секунд до гола у Фёдора свело ногу? Не обратил внимание — постоянно был спиной к Феде. После матча ребята рассказали, что у него начало сводить. Никто не мог предположить, что так получится. Значит, должно было.

Общался ли с Кудряшовым после игры? В раздевалке похлопал по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек всё равно будет переживать, думать о своем. Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:09
Почему все так переживают за Кудряшова? Ответственный по технике безопасности, получающий гораздо меньше Кудряшова, при несчастном случае на производстве получает тюремный срок. И Кудряшов и условный работник совершили технический брак. А Кудряшов получит максимум хейт в соцсетях и его не вызовут на следующие игры сборной. Он даже финансово за это не отвечает. Я, например, сочувствую Карпину, которому все это придется разгребать, если конечно он не откажется:
drug01
drug01
вчера в 16:03
Сколько можно всех поддерживать???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:42
Лучше всех наказать деньгами,но у нас это не принято,по отношению к самым обеспеченным "труженикам" России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:26
Врядли Кудряшов воспринимает критику близко к сердцу и скорее не нуждается в прддержке крикунов с дрожащим голосом и руками.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:13, ред.
Не надо совсем критиковать, а надо поддержать...

Игрок в возрасте 34-х лет и сам всё понимает, что произошло, как и то, что из-за этого нелепого автогола сборная России может лишиться возможности играть на ЧМ... И гол действительно нелепый, и вина Фёдора лишь в том, что он оказался в том месте, где всё это и произошло... Десятки, сотни случаев, когда вина автора автогола была намного больше, чем вина Кудряшова...

Посмотрите внимательно видео, он бежал к воротам и внезапно на его пути появился мяч в минимальной близости от ворот, и в минимальной близости от его ног, не мог ни Кудряшов, ни никто другой в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч на его пути...Который по инерции движения Фёдора и был отправлен в ворота, он и сам не понял, как это произошло...

Несчастный случай для сборной России, и счастливый случай для сборной Хорватии, и не более того... Вина Кудряшова минимальная...!!!

Когда команда защищается 90 минут матча, прижимаясь к своим воротам, это происходит довольно часто.... Виновата вся команда, в том, что произошло...

David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:09
.
beefs
beefs
вчера в 15:02
да конечно вся команда виновата, нужно было играть лучше весь матч, а не ждать свистка...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:00
Кудряшов готовился к этому заранее:
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