Глебов: «Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал автогол защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).
Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более, буквально за несколько секунд до этого Фёдор получил повреждение.
За несколько секунд до гола у Фёдора свело ногу? Не обратил внимание — постоянно был спиной к Феде. После матча ребята рассказали, что у него начало сводить. Никто не мог предположить, что так получится. Значит, должно было.
Общался ли с Кудряшовым после игры? В раздевалке похлопал по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек всё равно будет переживать, думать о своем. Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло.
Игрок в возрасте 34-х лет и сам всё понимает, что произошло, как и то, что из-за этого нелепого автогола сборная России может лишиться возможности играть на ЧМ... И гол действительно нелепый, и вина Фёдора лишь в том, что он оказался в том месте, где всё это и произошло... Десятки, сотни случаев, когда вина автора автогола была намного больше, чем вина Кудряшова...
Посмотрите внимательно видео, он бежал к воротам и внезапно на его пути появился мяч в минимальной близости от ворот, и в минимальной близости от его ног, не мог ни Кудряшов, ни никто другой в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч на его пути...Который по инерции движения Фёдора и был отправлен в ворота, он и сам не понял, как это произошло...
Несчастный случай для сборной России, и счастливый случай для сборной Хорватии, и не более того... Вина Кудряшова минимальная...!!!
Когда команда защищается 90 минут матча, прижимаясь к своим воротам, это происходит довольно часто.... Виновата вся команда, в том, что произошло...
https://www.youtube.com/watch?v=HBBn0z1jYVk
Игрок в возрасте 34-х лет и сам всё понимает, что произошло, как и то, что из-за этого нелепого автогола сборная России может лишиться возможности играть на ЧМ... И гол действительно нелепый, и вина Фёдора лишь в том, что он оказался в том месте, где всё это и произошло... Десятки, сотни случаев, когда вина автора автогола была намного больше, чем вина Кудряшова...
Посмотрите внимательно видео, он бежал к воротам и внезапно на его пути появился мяч в минимальной близости от ворот, и в минимальной близости от его ног, не мог ни Кудряшов, ни никто другой в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч на его пути...Который по инерции движения Фёдора и был отправлен в ворота, он и сам не понял, как это произошло...
Несчастный случай для сборной России, и счастливый случай для сборной Хорватии, и не более того... Вина Кудряшова минимальная...!!!
Когда команда защищается 90 минут матча, прижимаясь к своим воротам, это происходит довольно часто.... Виновата вся команда, в том, что произошло...