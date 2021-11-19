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Ещенко: «„Спартак“ — всегда отличный раздражитель»

вчера, 16:37
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ против «Краснодара»:

С «Краснодаром» должна получиться интересная встреча, потому что они играют в атакующий футбол, и дают это делать сопернику. Надеюсь, мы приедем и одержим победу.

Последние поражения «Краснодара»? Да на это не надо обращать внимание. К «Спартаку» всегда готовятся вне зависимости от побед и поражений. «Спартак» — всегда отличный раздражитель. Плюс очень много фанатов, телевидение, все наблюдают.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Раньше был претендент на призовые места, теперь только раздражитель...
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:11
И с отсутствием обороны))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:46
Если сейчас "Спартак" кого-то и раздражает,то лишь с их позиции завышенных амбиций.Смотрит Витя с высоты своего тренерского гения,и кипит от гнева и раздражения : Кто они такие,не пошли бы они на Руй?!
И проиграет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Ещенко живёт по меркам ловчева.
ABir
ABir
вчера в 17:36
Любой матч с участием Спартака - это всегда вывеска, зрители, касса, не зависимо от занимаемого места в турнирной таблице
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:28
Так и есть. Ещё со времён союзного чемпионата 😉
makkie
makkie
вчера в 16:53
Краснодар играющая команда.
Думаю, Спартак сыграет от обороны, как с Лестером. Потому что при иных раскладах центр поля без Зобнина и Литвинова, с одним Умяровым, будет уязвимым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
Посмотрим, на сколько .
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:39
Трудно не согласиться...
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