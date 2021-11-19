Ещенко: «„Спартак“ — всегда отличный раздражитель»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ против «Краснодара»:
С «Краснодаром» должна получиться интересная встреча, потому что они играют в атакующий футбол, и дают это делать сопернику. Надеюсь, мы приедем и одержим победу.
Последние поражения «Краснодара»? Да на это не надо обращать внимание. К «Спартаку» всегда готовятся вне зависимости от побед и поражений. «Спартак» — всегда отличный раздражитель. Плюс очень много фанатов, телевидение, все наблюдают.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.
И проиграет...
И проиграет...
Думаю, Спартак сыграет от обороны, как с Лестером. Потому что при иных раскладах центр поля без Зобнина и Литвинова, с одним Умяровым, будет уязвимым.
Думаю, Спартак сыграет от обороны, как с Лестером. Потому что при иных раскладах центр поля без Зобнина и Литвинова, с одним Умяровым, будет уязвимым.