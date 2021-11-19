«Даже мыслей не было». В «Арсенале» рассказали, нужен ли им Дзюба

Тульский «Арсенал» на данный момент не рассматривает вариант с приглашением форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом рассказал руководитель команды Гурам Аджоев.
Я не буду давать этому комментарий. Тульский «Арсенал» не собирается приглашать Дзюбу на данный момент. Даже мыслей не было.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что его коллектив готов рассмотреть вариант с арендой Дзюбы ближайшей зимой.
Дзюба играл за «Арсенал» на правах аренды во второй части сезона 2017/18. В текущем сезоне лучший бомбардир в истории чемпионатов России сыграл 14 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.
и "Челси" не дают деньгу,
ну а арабы так сказали,
что повторить я не могу.
и "Челси" не дают деньгу,
ну а арабы так сказали,
что повторить я не могу.