«Даже мыслей не было». В «Арсенале» рассказали, нужен ли им Дзюба

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вчера, 16:07

Тульский «Арсенал» на данный момент не рассматривает вариант с приглашением форварда «Зенита» . Об этом рассказал руководитель команды Гурам Аджоев.

Я не буду давать этому комментарий. Тульский «Арсенал» не собирается приглашать Дзюбу на данный момент. Даже мыслей не было.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что его коллектив готов рассмотреть вариант с арендой Дзюбы ближайшей зимой.

Дзюба играл за «Арсенал» на правах аренды во второй части сезона 2017/18. В текущем сезоне лучший бомбардир в истории чемпионатов России сыграл 14 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.