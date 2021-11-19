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«Даже мыслей не было». В «Арсенале» рассказали, нужен ли им Дзюба

вчера, 16:07

Тульский «Арсенал» на данный момент не рассматривает вариант с приглашением форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом рассказал руководитель команды Гурам Аджоев.

Я не буду давать этому комментарий. Тульский «Арсенал» не собирается приглашать Дзюбу на данный момент. Даже мыслей не было.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что его коллектив готов рассмотреть вариант с арендой Дзюбы ближайшей зимой.

Дзюба играл за «Арсенал» на правах аренды во второй части сезона 2017/18. В текущем сезоне лучший бомбардир в истории чемпионатов России сыграл 14 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Не будет Дзюбы в "Арсенале",
и "Челси" не дают деньгу,
ну а арабы так сказали,
что повторить я не могу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:25
Про Дзюбу-футболиста интересуются только у клубов, сражающихся за выживание. Всем остальным Артем интересен только в качестве телеоператора.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:52
Хороший ответ получился
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:42
Похоже он мало кому нужен
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:33
Рукатого помиру пустили.
beefs
beefs
вчера в 16:10
да сейчас Дзюба вряд ли кому-то понадобиться
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