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Червиченко: «Непонятно, зачем Олича вообще взяли в ЦСКА»

вчера, 16:21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-наставника ЦСКА Ивицы Олича, который раскритиковал руководство «армейцев».

Мы во всех этих извержениях слышим только одну сторону. Для меня вообще было непонятно, зачем Олича взяли как главного тренера в одну из лучших команд в стране. Человека, который вообще никого не тренировал, самостоятельно как тренер ничего не добивался. Думаю, что Березуцкий гораздо предпочтительнее. Он россиянин, работал в нашем чемпионате, понимает команды и игроков. Олич обижен. Я допускаю, что ему хотелось, чтобы с ним получше расстались или не расставались вообще, но получилось так, как получилось. Основные претензии у него к Бабаеву — хотелось бы послушать версию Романа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
Бабаев воюет с Орешкиным. Делёжка власти в ЦСКА.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:34
Много непонятного творится.
SHMEL
SHMEL ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:34
Силы копит, как только появится мало-мальски скандальная новость про спартак, червь будет тут как тут, во всеоружии.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:30
Очень трезвые и правильные рассуждения червячка.
ABir
ABir
вчера в 17:46
Первый раз слышу, что Червиченко что-то не понятно. Обычно он все про всех знает
makkie
makkie
вчера в 17:36
На приглашении Олича настоял Орешкин.
Перед этим убрали гиннеровского Ганчаренко. Теперь тренирует Березуцкий. Значит следующий кандидат должен быть от Орешкина. Круговорот тренеров в цска, передел власти.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:03
Вторая сторона уже высказалась первой.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:02
Коней овсом не корми...дай пообсуждать Спартак, даже когда речь идет о ЦСКА)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:55
Червиченко: «Непонятно, зачем Олича вообще взяли в ЦСКА» .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:53
Ответ прост. Орешкин решил порулить, а Иаица оказался с гонором, не взяли мой тренерский штаб, не по мне, и хлопнул дверью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:50
Наверное хотели какуюто аферу замутить,но не сраслось!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:30
Червь уже на нас переключился, видно все проблемы спартака он обсудил и осудил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:28
А у нас много непонятного творится. А зачем выгнали из Спартака Унаи Эмери и Мурата Якина, которые входят в топ 10 тренеров в Европе. ? Хозяину взбрендилось взял, показалось, что Дзюба прав , назвав тренера выигравшего 4 раза ЛЕ "тренеришкой" - выгнал. Среди хозяев клубов умных людей практически нет.
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