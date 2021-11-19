Червиченко: «Непонятно, зачем Олича вообще взяли в ЦСКА» .

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-наставника ЦСКА , который раскритиковал руководство «армейцев».

Мы во всех этих извержениях слышим только одну сторону. Для меня вообще было непонятно, зачем Олича взяли как главного тренера в одну из лучших команд в стране. Человека, который вообще никого не тренировал, самостоятельно как тренер ничего не добивался. Думаю, что Березуцкий гораздо предпочтительнее. Он россиянин, работал в нашем чемпионате, понимает команды и игроков. Олич обижен. Я допускаю, что ему хотелось, чтобы с ним получше расстались или не расставались вообще, но получилось так, как получилось. Основные претензии у него к Бабаеву — хотелось бы послушать версию Романа.