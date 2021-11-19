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«Очень тревожно было». Оздоев — о первом матче за 118 дней

вчера, 23:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свое возвращение на поле в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Хавбек из-за травмы пропустил почти четыре месяца.

С какими чувствами выходил на поле и как готовился к этой игре? К матчу — как обычно, с командой. Но на самом деле очень тревожно было в том плане, что давно не был на поле в официальных играх. И с командой в общей группе занимался буквально несколько недель.

На тренировках более уверенно чувствую себя, потому что партнеры помогают в некоторых эпизодах, стараются не идти в жесткие единоборства со мной. И поэтому я очень рад вернуться, быть с командой.

В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина — он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня. Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда была рядом и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер Шефлер, Фабиан Торстен — спасибо большое. Спасибо всем, кто был рядом и всегда помогал.

В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие — спасибо большое!

Одноклубники всегда меня подбадривали, поддерживали. Хотел бы сказать большое спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба — они всегда были рядом, помогали и верили. Также хотел бы сказать спасибо семье. Это круто, когда ты чувствуешь такую поддержку.

Для меня такое впервые — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть. Все-таки скорости совсем другие — не то, что на тренировках. Все мобильнее в плане перестроений, реакций на моменты. Потихоньку буду набирать оптимальные кондиции в плане игрового тонуса. И все будет хорошо в дальнейшем.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:42
Всё нормально.
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 02:18
Здоровья. Да, топлю за Зенит, но когда читаю про травмы игроков - не по себе, потому что все люди..... Всем здоровья!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:42
С возвращением на поле
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