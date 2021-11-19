Депутат Журова: «РФС должен посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что главному тренеру сборной России и нападающему «Зенита» нужно встретиться.

Если спортсмен сам не хочет играть, тренер это чувствует. Но голы Дзюбы говорят сами за себя. Я думаю, Артём хочет быть звездой. Россия не очень хорошо сыграла с Хорватией, а если бы был Дзюба? Может, результат был бы другим. Конечно, итоговое решение принимает Карпин, но инициатива должна тоже исходить от Артёма. Карпин никого уговаривать не будет. Должна быть обоюдная история.