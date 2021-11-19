Депутат Журова: «РФС должен посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину и нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе нужно встретиться.
Если спортсмен сам не хочет играть, тренер это чувствует. Но голы Дзюбы говорят сами за себя. Я думаю, Артём хочет быть звездой. Россия не очень хорошо сыграла с Хорватией, а если бы был Дзюба? Может, результат был бы другим. Конечно, итоговое решение принимает Карпин, но инициатива должна тоже исходить от Артёма. Карпин никого уговаривать не будет. Должна быть обоюдная история.
Нужно ли встретиться Дзюбе с Карпиным? В Таких случаях кто-то должен быть инициатором. В данном случае — РФС. Федерация должна посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга и решить вопрос. Может, болельщики тоже поделились 50 на 50: кто-то считает, что он нужен, а другие — против. Я считаю, Дзюба нужен сборной.
Как можно было назначить тренером сборной тренеришку который НИГДЕ и НИЧЕГО вообще НЕ ДОБИЛСЯ?!?
Как можно было назначить тренером сборной тренеришку который НИГДЕ и НИЧЕГО вообще НЕ ДОБИЛСЯ?!?
Рукаку можно посадить только голого перед веб-камерой.
А Валера сам разберётся.
Какая Дума (ОПГ совсем без порядочных людей), такова и питерская опухоль на теле росфутбола. Царь обиделся, что им любимого мальчика не зовут в сборную??
Рукаку можно посадить только голого перед веб-камерой.
А Валера сам разберётся.
Какая Дума (ОПГ совсем без порядочных людей), такова и питерская опухоль на теле росфутбола. Царь обиделся, что им любимого мальчика не зовут в сборную??
Срочно собрать совет федерации и совет безопасности ООН... Как же вы все задрали со своей Сборнаяй!!!!
Самая важная повестка в Думе - Дзюба и сборная
Срочно собрать совет федерации и совет безопасности ООН... Как же вы все задрали со своей Сборнаяй!!!!
Самая важная повестка в Думе - Дзюба и сборная
Ну если серьёзно, какие н... голы?? НН, ну ок)) Да и Карпин его пригласил, тот ясно всем ответил, какие тут разговоры вообще могут быть
Коньками иди занимайся, а не футбол комментируй.
Ну если серьёзно, какие н... голы?? НН, ну ок)) Да и Карпин его пригласил, тот ясно всем ответил, какие тут разговоры вообще могут быть
Коньками иди занимайся, а не футбол комментируй.
Два сапога - пара. Они достойны друг друга.
Убрать обоих, пусть сидят напротив друг друга в другом месте.
Два сапога - пара. Они достойны друг друга.
Убрать обоих, пусть сидят напротив друг друга в другом месте.