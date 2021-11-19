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Депутат Журова: «РФС должен посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга»

вчера, 22:55

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину и нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе нужно встретиться.

Если спортсмен сам не хочет играть, тренер это чувствует. Но голы Дзюбы говорят сами за себя. Я думаю, Артём хочет быть звездой. Россия не очень хорошо сыграла с Хорватией, а если бы был Дзюба? Может, результат был бы другим. Конечно, итоговое решение принимает Карпин, но инициатива должна тоже исходить от Артёма. Карпин никого уговаривать не будет. Должна быть обоюдная история.

Нужно ли встретиться Дзюбе с Карпиным? В Таких случаях кто-то должен быть инициатором. В данном случае — РФС. Федерация должна посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга и решить вопрос. Может, болельщики тоже поделились 50 на 50: кто-то считает, что он нужен, а другие — против. Я считаю, Дзюба нужен сборной.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 11:46
Может Журова своими делами будет заниматься. Надоели эти хайпы на Дзюбе
galem72
galem72 ответ MOR157 (раскрыть)
сегодня в 11:05
А как англичан возглавляет Саутгейт (серебро ЧЕ20) и хорватов Далич (серебро ЧМ18)? Эти тренеры чего-то весомого добивались в своих тренерских карьерах до назначения в сборку?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:27
...а депутата Журову просто посадить.На всякий случай.
112910415
112910415
сегодня в 10:16
хорошо, что Светлана Журова умеет формулировать фразы, но качество советов от этого лучше не становится
MOR157
MOR157
сегодня в 08:43
у Дзюбы контракт с Зенитом и в футболе он больше ни чем и не кому не обязан!!!
Как можно было назначить тренером сборной тренеришку который НИГДЕ и НИЧЕГО вообще НЕ ДОБИЛСЯ?!?
karnager
karnager
сегодня в 08:17, ред.
я понял - она фанатка дзюбы, хочет внимания со стороны рукоблуда, хочет ролевые игры от дэдпула
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 08:07
Отличный сюжет для Камеди Клаб...))
протон
протон
сегодня в 08:05
У нас в ДУМЕ только одна проблема, как сделать так, что бы угробить свой народ,
протон
протон
сегодня в 08:03
Сборной сейчас нужен Агаларов , на данный момент он лучший нападающий , почему его Карпин не вызвал не понимаю
Рукаку можно посадить только голого перед веб-камерой.
А Валера сам разберётся.
Какая Дума (ОПГ совсем без порядочных людей), такова и питерская опухоль на теле росфутбола. Царь обиделся, что им любимого мальчика не зовут в сборную??
протон
протон
сегодня в 08:02
Депутата нужно посадить в тюрьму, они должны быть там, думаю
Срочно собрать совет федерации и совет безопасности ООН... Как же вы все задрали со своей Сборнаяй!!!!
Самая важная повестка в Думе - Дзюба и сборная
ОПС
ОПС
сегодня в 06:51
Для чего ей лезть в футбол ? Выучила две фамилии и начала проводить нравоучения. Выбрали в думу (для чего?) вот и сиди в тепленьком и мягком кресле. Для футбольных вопросов есть РФС, где тоже полно чиновничьего народа. Вот они и обязаны решать ВСЕ футбольные вопросы.
Землянин
Землянин
сегодня в 06:14
Выборы вроде прошли или уже новые начинаются❓Что то Я пропустил
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:43
Карпина нужно убрать из сборной. Он слишком любит и ценит себя.
Capral
Capral
сегодня в 01:09
А лучше всего -положить друг с другом....
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:35
почему они все лезут туда куда их не просят
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:24
Депутатам больше нечем заняться???
n272nm
n272nm
сегодня в 00:07
Уберите Карпина из сборной и поставьте нормального тренера. И сборная нормально играть начнет и Дзюба в ней будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:52
Депутату лучше делом заниматься, а не советы раздовать
Futurista
Futurista
вчера в 23:43
После стыковых матчей: "РФС должен посадить Дзюбу и Карпина"...
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 23:43
Посадить в камеру друг на против друга. Дней на пять
armeec_
armeec_
вчера в 23:41, ред.
Это рассуждает не аля кто в спорте. Видать видосик ей зашел )))
Ну если серьёзно, какие н... голы?? НН, ну ок)) Да и Карпин его пригласил, тот ясно всем ответил, какие тут разговоры вообще могут быть

Коньками иди занимайся, а не футбол комментируй.
4RT
4RT
вчера в 23:39
Как задолбали уже эти "бывшие", пролезшие в депутаты. Всех учат жизни
STVA 1
STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:34
Олимпийская чемпионка но похоже д-ра))
Сантус
Сантус
вчера в 23:26
Пардон не смотрю ящик,а Журова это сваха из телевизора?На кой её в футбольные темы занесло?Или Артёмка в видосе приглянулся?
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:13
Ещё одна дзюбофилка объявилась! Не лезьте в футбол и занимайтесь своими делами. Сборная освободилась от Дзюбы раз и навсегда!
Tostao
Tostao
вчера в 23:07
Один отказался играть за сборную, другой отказывается тренировать эту команду.
Два сапога - пара. Они достойны друг друга.
Убрать обоих, пусть сидят напротив друг друга в другом месте.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:07
Без Дзюбы скучно, а Валере верим. Сажать надо тех, кто разваливает футбол в России и не друг напротив друга, а в места не столь отдаленные.
порт
порт
вчера в 23:04
Битва взглядов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Что за детский сад. Взрослые люди, сами уже разобрались .
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