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Дзюба с юмором прокомментировал готовность «Урала» взять его в аренду

вчера, 23:28

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал заявление президента «Урала» Григория Иванова о готовности взять форварда в аренду в зимнее трансферное окно.

Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 10 голов в 15 матчах РПЛ.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:00
Херой....вчера против десятерых Новгородцев забил три мяча....)))))
Vave666
Vave666
сегодня в 11:58
После карьеры смело может страничку заводить на онлифанс))
galem72
galem72
сегодня в 10:41
Так съюморил, будто за этим дэдпулом очередь из топ-клубов выстроится. Низ рпл ему самое место.
memphis
memphis
сегодня в 09:52
В итоге к Саше в Нижний уйдет...
memphis
memphis
сегодня в 09:51
Павлюченко тоже так думал, но он хоть играть умел
72gm9fena9y8
72gm9fena9y8
сегодня в 09:35
Дрочузба, проснись, ты серишь
makkie
makkie
сегодня в 09:23
Тот еще шутник.
Вот только эти прибаутки до первого матча в ЛЧ, где смех сразу куда-то исчезает.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:17
Скорее, из мрачной вселенной DC)))
112910415
112910415
сегодня в 09:00
разорить Урал - это было бы неправильно
Robinson
Robinson ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 08:56
Уровень НН даже не уровень Кипра.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 08:49
Не спеши смеяться,твои фантазии знаем,поэтому все может быть
YVG
YVG
сегодня в 08:10
А что еще ответить на утятину.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:54
Все и так это знали.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:41
Ну а какого юмора можно было ещё ожидать от Дзюбы?
rey_luka
rey_luka
сегодня в 06:40
Какая фантастика?Пусть в порно снимается🐵
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 05:36
Юмор Дзюбы? Это что-то из области фантастики. Из вселенной Кин-дза-дза.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:31
Иванову захотелось попиариться на Дзюбе, вот и всё...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:41
Пока Дзюба соответствует уровню Зенита. Кстати, уровню сборной тоже.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:31
Дзюба с юмором прокомментировал готовность «Урала» взять его в аренду .
Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 02:09
Где купить шапочку защищающию от новостей про вора у своих в раздевалке, 74ра на камеру, идиота называющим тренирошкой гения, и прочего?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:15
Как же ему везёт,ну нуль жэ полный!
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:31
Понторез. Чем Урал хуже Арсенала?
Брулин
Брулин
сегодня в 00:19
Артём, мы уже видели Дэдпула на поле. Значит, вселенная Марвел существует, и все реально.
Физручини
Физручини
сегодня в 00:08
Не, у марвела же уже есть дерево
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Хорошо смеётся тот, кто вообще не смеётся.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:00
Фантастика это зарплата Дзюбы ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:58
Дзюба уже давно потерял связь с реальностью.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:41
Почему из области фантастики? Вот же Дзюба из вселенной Марвел)
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:34
Дзюба вообще юморист, обхохочешься
Futurista
Futurista
вчера в 23:33
Фантастика как средство осмысления реальности...не зарекался бы)...
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