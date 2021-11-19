Дзюба с юмором прокомментировал готовность «Урала» взять его в аренду .

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал заявление президента «Урала» Григория Иванова о готовности взять форварда в аренду в зимнее трансферное окно.
Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел.
В этом сезоне 33-летний форвард забил 10 голов в 15 матчах РПЛ.
Вот только эти прибаутки до первого матча в ЛЧ, где смех сразу куда-то исчезает.
Вот только эти прибаутки до первого матча в ЛЧ, где смех сразу куда-то исчезает.
Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел.
Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел.