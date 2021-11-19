ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак: «Кержаков привык выигрывать. Хочу пожелать ему удачи и терпения»

вчера, 21:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после победы над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура РПЛ (5:1).

Хорошая игра, особенно в первом тайме. Второй тайм рваный. В атаке создали много моментов, достаточно много забили. Хороший матч, поздравляю команду и болельщиков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

Почему слева вышел Ракицкий? Круговой был в сборной и не участвовал в тренировочном предматчевом процессе. Поэтому решили поставить Ракицкого, а Дугласа поставить в центр, потому что Барриос прилетел поздно, потому что мы дали ему отдохнуть, несмотря на дисквалификацию.

Почему был плохой газон? Я не агроном. С полем работают. Но пока далеко от идеала.

Крицюк пока не готов к играм. Смотрим динамику его восстановления. Пока сложно сказать, как быстро он вернется в строй.

Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности — это журналисты любят выбирать. А для тренерского штаба каждый матч главный. Нам нужно готовиться и сыграть как можно лучше, чтобы победить. Победа нужна всем.

У Александра Кержакова был прекрасный старт. Это человек, который привык выигрывать. Свой опыт и свои мысли он передает команде. Хочу пожелать ему удачи и терпения. Сейчас серия не очень приятная. Но у всех бывают подобные серии.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

Все новости
Д. Комбаров: «„Краснодар“ — фаворит в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 11:18 Комментарии8
Титов о будущем Карпина: «Если покинет сборную, то его заберёт любой клуб»
Сегодня, 10:14 Комментарии17
Титов: «Поражение от хорватов было закономерным»
Сегодня, 09:49 Комментарии10
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Мы полностью провалили игру с „Зенитом“»
Вчера, 23:53 Комментарии8
«Очень тревожно было». Оздоев — о первом матче за 118 дней
Вчера, 23:37 Комментарии3
Дзюба с юмором прокомментировал готовность «Урала» взять его в аренду
Вчера, 23:28 Комментарии31
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:15
Все зенитовцы привыкли побеждать
Удачи Кержакову. Они и так сделали очень много. Но видно,что состав явно не для РПЛ. Хотя играют они довольно ярко.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:46
Верю в Кержа! Удачи ему во втором круге!
Но... не в матче с Зенитом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:12
Из Кержа получится толковый тренер...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:12
Хочется верить , что у Александра все получится и команда останется в РПЛ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:05, ред.
После первого круга Нижегородцы идут почти по прошлогоднему графику Химок, которые в прошлом году вместе с Ротором тоже были в статусе дебютантов, с той лишь разницей, что у подмосковных футболистов было на одну ничью больше, правда разница между забитыми и пропущенными у Химок тоже была получше. До перерыва у подопечных Кержакова два поединка дома с Крылышками и Рубином и один на выезде в Краснодаре в которых нижегородцам вполне по силам пополнить свой очковый багаж. А дальше перерыв во время которого им необходимо усилиться для успешного завершения чемпионата. Пусть это будет не восьмое место, как у Химок в прошлом году, но с учётом нынешнего положения вещей в клубе, сохранение прописки в РПЛ уже будет для команды Кержакова успехом. Удачи им и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:56
Всем нам этого терпения.
drug01
drug01
вчера в 21:42
Терпения и удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100