Семак: «Кержаков привык выигрывать. Хочу пожелать ему удачи и терпения»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после победы над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура РПЛ (5:1).

Хорошая игра, особенно в первом тайме. Второй тайм рваный. В атаке создали много моментов, достаточно много забили. Хороший матч, поздравляю команду и болельщиков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

Почему слева вышел Ракицкий? Круговой был в сборной и не участвовал в тренировочном предматчевом процессе. Поэтому решили поставить Ракицкого, а Дугласа поставить в центр, потому что Барриос прилетел поздно, потому что мы дали ему отдохнуть, несмотря на дисквалификацию.

Почему был плохой газон? Я не агроном. С полем работают. Но пока далеко от идеала.

Крицюк пока не готов к играм. Смотрим динамику его восстановления. Пока сложно сказать, как быстро он вернется в строй.

Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности — это журналисты любят выбирать. А для тренерского штаба каждый матч главный. Нам нужно готовиться и сыграть как можно лучше, чтобы победить. Победа нужна всем.

У Александра Кержакова был прекрасный старт. Это человек, который привык выигрывать. Свой опыт и свои мысли он передает команде. Хочу пожелать ему удачи и терпения. Сейчас серия не очень приятная. Но у всех бывают подобные серии.