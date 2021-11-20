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Арбитр Федотов: «Иванов выдумал красную карточку игроку „Локомотива“»

вчера, 17:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с удалением защитника «Локомотива» Мурило Серкейры в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.

Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:04
можно было и так решить, и этак
Брулин
Брулин
вчера в 19:57
Этот судья должен уже на виселице болтаться за такое судейство
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Не знаю где ВАР, но хорошо, что Федотова там нет.
suiw
suiw
вчера в 18:56
Стопудовая красная. Мяч и игрок направлялись к воротам. На скорости любое касание приводит к падению
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:26
"Сложный момент для восприятия. Думаю, идеальным вариантом было посмотреть монитор, определить позицию защитника в движении, нападающего, контакт и, естественно, движение мяча - была ли возможность у нападающего сыграть в мяч и забить. Видеоарбитр мог бы пригласить Сергея Иванова к монитору, чтобы тот посмотрел повтор", - сказал Николаев.
протон
протон
вчера в 18:10
При этом Нижич, акцентировано попал Петрову локтем в лицо, а затем наступил на голеностоп Камано и к 15 минуте мог отправится отдыхать за 2 жк, но в этих моментах даже фолы не были зафиксированы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:07
Болел ЦСКа, некоторых, "можно понять").
beefs
beefs
вчера в 18:06
ну теперь визг обеспечен...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:01
Ввести в футбол ВАР итак жидко обо...ться.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:01, ред.
Не может быть красной карточки когда мяч уходит в сторону от ворот. Игрок Ахмата к тому же даже не контролировал снаряд, непонятно где бы он его достал, возможно, даже у лицевой.
Арбитр клоун, из пальца высосал красную карточку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:59
ВАРево-это наше фсё,оно верно служит членам ордена гаджетоносцев.
M1 Game
M1 Game
вчера в 17:53
Если судит матч Иванов , жди от него проблем и нечестного судейства
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:53
А по мне железная красная. Послушаем кого нибудь поумнее Федотова, например Николаева, или боброва. А возможно и ЭСК
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