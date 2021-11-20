Арбитр Федотов: «Иванов выдумал красную карточку игроку „Локомотива“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с удалением защитника «Локомотива» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.