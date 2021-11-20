Арбитр Федотов: «Иванов выдумал красную карточку игроку „Локомотива“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с удалением защитника «Локомотива» Мурило Серкейры в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.
Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре.
Арбитр клоун, из пальца высосал красную карточку.
Арбитр клоун, из пальца высосал красную карточку.