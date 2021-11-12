Одиозный рефери рассудит Хорватию и Россию. Полицейский без работы, разозливший Роналду

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12 ноября 2021, 10:46

Датчане и Симеоне тоже не фанаты Маккели.

Тот самый бросок капитанской повязки

В марте Сербия устояла против Португалии, на два гола Жоты ответили мячами Митровича и Костича. А после матча судья Маккели принес извинения Сантушу, признав ошибку своей бригады, но команда Роналду не получила новые очки в таблицу. Непонятно, зачем ФИФА разрешает в 2021 году играть матчи отбора ЧМ без VAR , но судьи чудили с офсайдами и фиксацией фолов не раз.

Бригада Маккели прозевала победный гол Роналду в добавленное время. Серия повторов помогает разобраться – мяч полностью пересек линию. Сербские режиссеры трансляции пытались схитрить и останавливали кадр так, чтобы казалось – проекция мяча может быть над линией ворот. Но качественные повторы расставляли все по местам, сербы пропустили третий мяч.

Злой Роналду выбросил капитанскую повязку. Ее подобрал пожарный, а дальше аксессуар продали на благотворительном аукционе за большие деньги. Средства пошли в копилку мальчику из Сербии, который собирает 2.5 млн долларов на самый дорогой препарат в мире, помогающий при спинальной мышечной атрофии.

Хотя вчера португальцы не обыграли Ирландию в гостях, их задача в матче против Сербии не меняется – нельзя проигрывать. При ничьей и равенстве пунктов будут считать общую разницу мячей, и она у команды Роналду лучше. Но вот если бы отняли один пункт у сербов и добавили два португальцам без ошибки помощника Маккели, то фаворита устроило бы даже поражение. Сейчас же успех Сербии отправит Криштиану в плей-офф.

Голландцу зря доверили полуфинал Англии

Маккели не заслужил полуфинал работой на турнире. Лучше бы доверились Карасеву. Не было бы никакого конфликта интересов с датчанами, но и сантиментов к хозяевам полуфинальных разборок на «Уэмбли» Сергей не питал бы. А вот Маккели дрогнул, подыграл фавориту.

Пенальти имени Стерлинга липовое. Полуфинальная симуляция Рахима тоньше, чем его картинное падение в матче против «Шахтера», но для проверки существуют повторы. Маккели должен был остановить попытку себя обмануть. Голландский судья испугался трибун, англичанин искал падение, Кейн забил, Шмейхель потащил, но Харри был первым за добавкой.

Маккели слабо завершил Евро-2020, хотя именно он его и начал. Голландец судил поединок-открытие в Риме. Там скорее чудила бригада, в которой за год произошли изменения. После ошибки Марио Дикса его заменили, но лучше не стало. Впрочем, иногда у Данни случаются нормальные матчи.

Например, отсудил поединок Финляндии и России в группе. Затем его поставили на два матча Англии подряд, но полуфинал отработал так небрежно, что даже не обратил внимания на второй мяч на поле в ходе решающей атаки с падением Стерлинга в штрафной площади.

Маккели – любимчик УЕФА , но без харизмы

Данни работает полицейским в Роттердаме. Но это не коп из Чикаго, где свыше 700 убийств за год. Рефери живет в городе на 630 тысяч жителей, где случается 6-7 убийств за двенадцать месяцев. Маккели не расследует сложные дела, разнимает пьяных драчунов и выезжает на семейные ссоры.

Нидерланды – благополучная и безопасная страна, инспектор полиции Маккели трудится 2-3 дня в неделю. Зато часто консультирует тамошних рефери, чем занимается и Карасев в России. Но если Сергей принимает последовательные решения в международных матчах, то Маккели – судья без сильной команды.

И без своего «я», ведь доверяет помощникам. А когда надо самому проверить решение – пугается. Маккели повторяет ошибки Кашшаи, любит засветиться на поле, хотя уважение не заработал. Футболисты высокого уровня прекрасно помнят и гол Роналду, и падение Стерлинга, убившее мечту Дании.

В свежей игре «Ливерпуля» и «Атлетико» Данни показал прямую красную карточку защитнику Симеоне за фол, который не тянул на столь жесткое наказание. Не каждое касание шипами бутсы ноги соперника несет явную угрозу здоровью. Здесь участники матча подумали, что Фелипе сказал что-то грубое Маккели.

Странно, что рефери с повторами не вмешался. Видать, Данни упрямо доказывает свою правоту после серии ошибок. Чего еще можно ждать от полицейского, который не привык к неповиновению? Плохо, что именно ему доверили провести решающий поединок России в Хорватии.

Начудит в пользу команды Карпина – скажут, что скандального рефери специально поставили вытащить Россию на ЧМ -22. Начудит в пользу хозяев поля – будут рассказывать, что ошибки случайные, ведь хорватов никто никуда не тащит. Сам факт, что на поле будет арбитр, привыкший выполнять приказы, не нравится.

Стиль Кашшаи и классический полицейский

Судья должен быть человеком, способным понять других, а у Маккели все иначе. Он родился на острове Кюрасао, где служит в морской пехоте его отец. Вся семья служивые, Данни с восемнадцати лет в полиции, то есть у него даже образования никакого нет. Работал в захолустье, повысили в Роттердам, хотя на первой работе почти не бывает.

Отсутствие преступлений позволяет начальнику отделения отлынивать. Но Маккели даже на словах классический полицейский. «За все хорошее и против всего плохого». Любит нахваливать себя за хладнокровие, умение следовать правилам, и так далее. Но это все в теории. На практике он классический чиновник.

Извинился перед Сантушем, ведь разозлил самого Роналду. А когда подставил скромную Данию, то уже не извинялся. «Атлетико» тоже не получит объяснений, и природная грубость команды Симеоне здесь не имеет значения. Наказывали за конкретный фол, а не давали красную карточку по совокупности лет.

Будем надеяться, в матче Хорватии и России Маккели не выдумает пенальти или удаление на ровном месте. Карпин слишком близко к ЧМ -22, чтобы рисковать путевкой из-за действий бригады, которая в этом году оказалась в центре серии скандалов. И с главным рефери, чьи интервью вызывают удивление.

Маккели заявил, что у полицейских в мире «хорошая репутация». В США и России сильно смеются. Нельзя судить по крошечным Нидерландам о таких вещах. Еще смешит заявление Данни, что в футболе его профессию «встречают с одобрением». У значительной части ультрас на теле цифры «1312» и татуировки из четырех букв.