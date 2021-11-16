Сухой обслужит матч «Краснодар» — «Спартак». Назначения на 15-й тур РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила арбитров, которые обслужат матчи 15-го тура чемпионата.
«Зенит» – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.
«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Михаил Иванов; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Игорь Демешко; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; делегат РПЛ – Олег Люкшин.
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; делегат РПЛ – Виктор Пышкин.
«Ростов» – «Уфа»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Арам Петросян; делегат РПЛ – Сергей Нечай.
ЦСКА – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Стипиди; делегат РПЛ – Александр Разинский.
«Динамо» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунёв; делегат РПЛ – Сергей Кочетов.
«Сочи» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валентин Мурашов; делегат РПЛ – Владислав Барановский.
Обычно встречи проходят ярко, с множеством забитых голов. На этот раз оба клуба не в форме, а у Спартака дыра в центре поля.
Обычно встречи проходят ярко, с множеством забитых голов. На этот раз оба клуба не в форме, а у Спартака дыра в центре поля.
Хотя бы пора спартачам взять 3 очка на выезде...
Хотя бы пора спартачам взять 3 очка на выезде...