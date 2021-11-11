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Нидерландец Маккели рассудит Хорватию и Россию

вчера, 12:45
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Стал известен главный арбитр матча отборочного цикла ЧМ-22 между Хорватией и Россией.

Встречу рассудит арбитр из Нидерландов Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертый судья — Деннис Хиглер.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 18:22
в Европе порядочных ни людей, ни судЕй не осталось - только 2ы и 56ы...
d1metras
d1metras
вчера в 17:19
Ох чувствую припомнит он нам 2008 год)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:28, ред.
Хочется надеяться и верить в то, что итоговый результат матча и первое место в группе займёт сборная, которая выиграет первое место в группе без помощи судьи Данни Маккели...
Не исключаю "предвзятое" судейство судьи из Нидерландов, тем более когда на "кону! - первое место в группе, которое обеспечит участие на ЧМ...
Alexnvr
Alexnvr ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:09
В Голландии не только сыром можно зарядиться))) Смотря какую зарядку они используют)))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:56
Прогибается под домашние трибуны.
Англия Дания левый пенальти
Ливерпуль Атлетико левая красная
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:31
Пусть он отработает так чтобы болельщики после матча обсуждали игру а не судейство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:30, ред.
Вообще по-барабану кто там будет судить если сегодня доблестная неповторимая фееричная неудержимая блестящая очаровательная потрясающая удивительная превосходная и великолепная Сборная Мальты отнимет очки у хорватов....

Никогда ещё не пробовал болеть за эту сборную...)))
Но...
Мальта дома обыграла Кипр 3:0...
Сыграла со Словакией 2:2...в гостях..
И сгоняла ничейку на Кипре...

Конечно для порядка надо было их слегка "простимулировать"...и ехать в Сплит уже победителями группы....))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:28
Голландцы будут против России судить !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 14:38
Это мысли вслух!
Сантус
Сантус ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:19
Это вопрос хорватам или к РФС?))
ОПС
ОПС
вчера в 13:50
Будем надеяться на все хорошее.
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:43
Нет, но голландским сыром они уже, вполне возможно, зарядились.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:41
Не самый лучший вариант для нас.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
Интересно их уже зарядили?!
drug01
drug01
вчера в 13:18
Будет сложная игра
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:10
Главное, чтобы судейство было непредвзятым.
Командир танка
Командир танка
вчера в 12:51
Считаю можно смело грузить на хорватов. Сами даже если не смогут то судья засудит всяко
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