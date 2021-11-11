Нидерландец Маккели рассудит Хорватию и Россию

1636623903

вчера, 12:45

Стал известен главный арбитр матча отборочного цикла ЧМ -22 между Хорватией и Россией.

Встречу рассудит арбитр из Нидерландов Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертый судья — Деннис Хиглер.