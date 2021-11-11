Нидерландец Маккели рассудит Хорватию и Россию

Стал известен главный арбитр матча отборочного цикла ЧМ-22 между Хорватией и Россией.
Встречу рассудит арбитр из Нидерландов Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертый судья — Деннис Хиглер.
Стал известен главный арбитр матча отборочного цикла ЧМ-22 между Хорватией и Россией.
Встречу рассудит арбитр из Нидерландов Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертый судья — Деннис Хиглер.
Не исключаю "предвзятое" судейство судьи из Нидерландов, тем более когда на "кону! - первое место в группе, которое обеспечит участие на ЧМ...
Не исключаю "предвзятое" судейство судьи из Нидерландов, тем более когда на "кону! - первое место в группе, которое обеспечит участие на ЧМ...
Англия Дания левый пенальти
Ливерпуль Атлетико левая красная
Англия Дания левый пенальти
Ливерпуль Атлетико левая красная
Никогда ещё не пробовал болеть за эту сборную...)))
Но...
Мальта дома обыграла Кипр 3:0...
Сыграла со Словакией 2:2...в гостях..
И сгоняла ничейку на Кипре...
Конечно для порядка надо было их слегка "простимулировать"...и ехать в Сплит уже победителями группы....))
Никогда ещё не пробовал болеть за эту сборную...)))
Но...
Мальта дома обыграла Кипр 3:0...
Сыграла со Словакией 2:2...в гостях..
И сгоняла ничейку на Кипре...
Конечно для порядка надо было их слегка "простимулировать"...и ехать в Сплит уже победителями группы....))