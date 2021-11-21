Месси готов покинуть ПСЖ. В контракте на 110 млн евро есть пункт о досрочном расторжении

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21 ноября 2021, 19:51

Шейхи и жена не станут отговаривать легенду.

Вчера Лионель забил первый гол в Лиге 1. Понятно, что «Манчестер Сити» не застрахован от новых мячей Месси, как и будущие французские соперники. Статистика улучшится, в этом не было сомнений. Есть сомнения, что ПСЖ подойдет Лионелю так, как он ждал.

Месси на таком уровне, что надо задавать себе вопросы не о голах «Нанту». «Счастлив ли я в ПСЖ ? Хочется ли мне играть в Лиге 1? Довольны ли своими вложениями в меня шейхи, ведь „Барселона“ уже пострадала, в том числе, из-за моего неподъемного контракта?»

Взрослый мужчина в положении Лионеля должен задавать себе подобные вопросы. И чтобы проще было ответить, уйдет ли Месси из ПСЖ в конце сезона или останется до конца соглашения, разберем ситуацию по пунктам.

За уход

1. Парижская погода и чужая страна. Нет, не шутим. Антонелла – жена Месси, выложила видео, где футболист с сыновьями смотрит одну из частей «Гарри Поттера». Супруга посмеялась, что Лионель расположился вплотную к камину, ведь ему холодно во Франции. Странно, что не догадались включить отопление сильнее, но на улице нет радиаторов и теплых полов. В столице Франции зимы вдвое холоднее, чем в Барселоне. До апреля сохраняется заметная разница, а поскольку организм Месси привык играть при более комфортных температурах, не считая выездов в еврокубках, то неуютная французская слякоть может стать одной из причин ухода. Тем более, у Лионеля есть элитная недвижимость в теплых краях.

2. Приглашение от Бекхэма. В Майами нападающему будет тепло, квартирка за почти семь миллионов долларов куплена. А уровень МЛС могли оценить по действиям Анри, Вильи или Златана. Бывшие форварды «Барселоны» спокойно забивают мячи в США . «Интер Майами» может огорчить Месси напарником в лице Игуаина – у них сложные чисто футбольные отношения после промахов форварда в составе Аргентины. Но Бекхэм настраивается зарабатывать большие деньги, а для этого нужны сильные игроки в составе нового клуба. Месси точно подумывает о переезде в США . Осталось понять, когда именно.

3. Появление Хави в «Барселоне». Еще одна причина уйти, ведь Месси может вернуться в Испанию, за чью сборную мог играть. Не знаем ведь, как себя чувствуют жена и дети во Франции. Другой язык, другая культура, малышей забрали от друзей и учителей, а жену от подружек. Переезжать не привыкли, поэтому домашний очаг может не греть, как привыкли. А поскольку Хави одобрил возвращение сорокалетнего Дани Алвеса, то Месси заберут с удовольствием. Аргентинец после контракта с ПСЖ сможет обойти закон о снижении зарплаты максимум в два раза и играть за «Барселону» хоть за минимальный оклад.

4. Тренерская работа Почеттино. У Месси в карьере были проблемы с аргентинскими тренерами. Даже с теми, кого сам привлекал в «Барселону», как Херардо Мартино. И хотя Зидан в любой момент может заменить Маурисио, где гарантии, что сработаются с Зинедином? У ПСЖ явно непростой коллектив – недовольный Мбаппе, который хотел в «Реал», Неймар, который рвался недавно в «Барселону». Лига 1, пусть даже Месси пока в ней забил лишь один мяч, для освоенного игрока такого калибра – турнир скучный. Тот же Депай в Каталонии получает не меньше удовольствия, чем получал в Лиге 1. Если Почеттино не поставит ПСЖ футбол уровня финала ЛЧ , у Месси появится повод задуматься об уходе.

Против ухода

1. У ПСЖ мощная банда в атаке. Даже без ловеласа Икарди убрать из уравнения, то остается Мбаппе – может забить через пару секунд после начала матча, Ди Мария – изученный Месси напарник, Верратти с его умными передачами, Хакими с активными включениями в атаке. У ПСЖ классная команда и атаковать в ее составе интересно, даже если в будущем Неймар будет в роли ложного форварда. Четверка форвардов может сыграться и подарить немало красивых атак и голов.

2. Месси не привык сдаваться. Особенно если за это заплатят 110 млн евро за три года. С Аргентиной проиграл много финалов, постоянно говорили, что Лионель может с концами уйти из сборной. Но дождался Кубка Америки в пандемию и обыграл в финале Бразилию. Теперь у команды Скалони серия из 27 матчей без поражений. Исторический рекорд установили еще с Батистутой в начале девяностых. Месси является коллекционером и любителем повторять одни и те же действия снова и снова. Ему так комфортно. Так что штурмовать оборону французских клубов будет снова и снова, пока не придет голевой результат.

3. Возможное появление Роналду в ПСЖ . Казалось бы, эту причину можно записать в список «за уход», но если подумать, то шансы на появление в команде шейхов Месси и Роналду – историческая возможность сделать из вечных соперников не друзей, но напарников. Кстати, о напарниках. Если Мбаппе неожиданно не передумает и летом окажется в «Реале», то парижане точно подпишут еще одну звезду. Будет это Роналду, Левандовски или Холанд – Месси получит мощного напарника в атаке.

4. Тень Зидана и шанс выиграть ЛЧ . «Барселона» дальше от финала престижного турнира, если вспоминать вылеты Месси в плей-офф и результаты ПСЖ в двух последних сезонах. Не верьте рассказам, будто боссы парижан уже поставили крест на перспективах Лионеля – старт получился скомканным, но класс форварда сомнений не вызывает. И если Почеттино сумеет выйти в еще один финал ЛЧ , или же по ходу сезона его заменит тот же Зидан, то Месси получит то, за чем вообще можно переходить в состав «денежного мешка». А именно легкие победы в Лиге 1, дежурные голы пачками и шанс сыграть в финале ЛЧ впервые с 2015-го года.

Пока Лионель рассматривает все три варианта

Месси четко понимал, что у него нет опыта адаптации на новом месте. Даже в роль капитана Аргентины вживался годами. Поэтому не удивит, если пункт о расторжении контракта с ПСЖ летом 2022 года существует и его могут активировать, невзирая на сравнительные успехи Месси на поле.

Но пока аргентинцу рано отступать. Сезон долгий, у парижан невероятно сильный состав, который можно морально усилить появлением Рамоса рядом с Маркиньосом. А зимой выбросят пару десятков миллионов на крутого форварда вместо Икарди. Например, Влаховича – второго после Левандовски снайпера этого года в рамках топ-5.

Лионель может реализовать себя в Париже, но если не получится, то запасные ходы продуманы. Возвращение в «Барселону» будет отвечать его словам, что хотел подписать новый контракт. Переезд за океан будет знаком, что организм не выдерживает нагрузки топ-5, ведь Почеттино неслучайно подчеркнул одну особенность Лиги 1, которая его удивила.

Месси нужно думать о будущем, хотя совсем недавно у Лео была беспечная жизнь игрока одного клуба. Лионель подготовлен. Зная о приключениях Верратти и Неймара, которых не пустили из ПСЖ в «Барселону», точно включил в контракт пункт о свободе выбора. Аргентинец сам примет решение.

Месси теперь сам себе хозяин. И хотя приходится надевать странное пальто с двойным воротником на свидании с женой у Эйфелевой башни, чтобы согреться, со временем адаптируется к погоде и Лиге 1, ведь отличился впервые, чему несказанно рад.