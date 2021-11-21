Месси готов покинуть ПСЖ. В контракте на 110 млн евро есть пункт о досрочном расторжении

Шейхи и жена не станут отговаривать легенду.
Вчера Лионель забил первый гол в Лиге 1. Понятно, что «Манчестер Сити» не застрахован от новых мячей Месси, как и будущие французские соперники. Статистика улучшится, в этом не было сомнений. Есть сомнения, что ПСЖ подойдет Лионелю так, как он ждал.
Месси на таком уровне, что надо задавать себе вопросы не о голах «Нанту». «Счастлив ли я в ПСЖ? Хочется ли мне играть в Лиге 1? Довольны ли своими вложениями в меня шейхи, ведь „Барселона“ уже пострадала, в том числе, из-за моего неподъемного контракта?»
Взрослый мужчина в положении Лионеля должен задавать себе подобные вопросы. И чтобы проще было ответить, уйдет ли Месси из ПСЖ в конце сезона или останется до конца соглашения, разберем ситуацию по пунктам.
За уход
1. Парижская погода и чужая страна. Нет, не шутим. Антонелла – жена Месси, выложила видео, где футболист с сыновьями смотрит одну из частей «Гарри Поттера». Супруга посмеялась, что Лионель расположился вплотную к камину, ведь ему холодно во Франции. Странно, что не догадались включить отопление сильнее, но на улице нет радиаторов и теплых полов. В столице Франции зимы вдвое холоднее, чем в Барселоне. До апреля сохраняется заметная разница, а поскольку организм Месси привык играть при более комфортных температурах, не считая выездов в еврокубках, то неуютная французская слякоть может стать одной из причин ухода. Тем более, у Лионеля есть элитная недвижимость в теплых краях.
2. Приглашение от Бекхэма. В Майами нападающему будет тепло, квартирка за почти семь миллионов долларов куплена. А уровень МЛС могли оценить по действиям Анри, Вильи или Златана. Бывшие форварды «Барселоны» спокойно забивают мячи в США. «Интер Майами» может огорчить Месси напарником в лице Игуаина – у них сложные чисто футбольные отношения после промахов форварда в составе Аргентины. Но Бекхэм настраивается зарабатывать большие деньги, а для этого нужны сильные игроки в составе нового клуба. Месси точно подумывает о переезде в США. Осталось понять, когда именно.
3. Появление Хави в «Барселоне». Еще одна причина уйти, ведь Месси может вернуться в Испанию, за чью сборную мог играть. Не знаем ведь, как себя чувствуют жена и дети во Франции. Другой язык, другая культура, малышей забрали от друзей и учителей, а жену от подружек. Переезжать не привыкли, поэтому домашний очаг может не греть, как привыкли. А поскольку Хави одобрил возвращение сорокалетнего Дани Алвеса, то Месси заберут с удовольствием. Аргентинец после контракта с ПСЖ сможет обойти закон о снижении зарплаты максимум в два раза и играть за «Барселону» хоть за минимальный оклад.
4. Тренерская работа Почеттино. У Месси в карьере были проблемы с аргентинскими тренерами. Даже с теми, кого сам привлекал в «Барселону», как Херардо Мартино. И хотя Зидан в любой момент может заменить Маурисио, где гарантии, что сработаются с Зинедином? У ПСЖ явно непростой коллектив – недовольный Мбаппе, который хотел в «Реал», Неймар, который рвался недавно в «Барселону». Лига 1, пусть даже Месси пока в ней забил лишь один мяч, для освоенного игрока такого калибра – турнир скучный. Тот же Депай в Каталонии получает не меньше удовольствия, чем получал в Лиге 1. Если Почеттино не поставит ПСЖ футбол уровня финала ЛЧ, у Месси появится повод задуматься об уходе.
Против ухода
1. У ПСЖ мощная банда в атаке. Даже без ловеласа Икарди убрать из уравнения, то остается Мбаппе – может забить через пару секунд после начала матча, Ди Мария – изученный Месси напарник, Верратти с его умными передачами, Хакими с активными включениями в атаке. У ПСЖ классная команда и атаковать в ее составе интересно, даже если в будущем Неймар будет в роли ложного форварда. Четверка форвардов может сыграться и подарить немало красивых атак и голов.
2. Месси не привык сдаваться. Особенно если за это заплатят 110 млн евро за три года. С Аргентиной проиграл много финалов, постоянно говорили, что Лионель может с концами уйти из сборной. Но дождался Кубка Америки в пандемию и обыграл в финале Бразилию. Теперь у команды Скалони серия из 27 матчей без поражений. Исторический рекорд установили еще с Батистутой в начале девяностых. Месси является коллекционером и любителем повторять одни и те же действия снова и снова. Ему так комфортно. Так что штурмовать оборону французских клубов будет снова и снова, пока не придет голевой результат.
3. Возможное появление Роналду в ПСЖ. Казалось бы, эту причину можно записать в список «за уход», но если подумать, то шансы на появление в команде шейхов Месси и Роналду – историческая возможность сделать из вечных соперников не друзей, но напарников. Кстати, о напарниках. Если Мбаппе неожиданно не передумает и летом окажется в «Реале», то парижане точно подпишут еще одну звезду. Будет это Роналду, Левандовски или Холанд – Месси получит мощного напарника в атаке.
4. Тень Зидана и шанс выиграть ЛЧ. «Барселона» дальше от финала престижного турнира, если вспоминать вылеты Месси в плей-офф и результаты ПСЖ в двух последних сезонах. Не верьте рассказам, будто боссы парижан уже поставили крест на перспективах Лионеля – старт получился скомканным, но класс форварда сомнений не вызывает. И если Почеттино сумеет выйти в еще один финал ЛЧ, или же по ходу сезона его заменит тот же Зидан, то Месси получит то, за чем вообще можно переходить в состав «денежного мешка». А именно легкие победы в Лиге 1, дежурные голы пачками и шанс сыграть в финале ЛЧ впервые с 2015-го года.
Пока Лионель рассматривает все три варианта
Месси четко понимал, что у него нет опыта адаптации на новом месте. Даже в роль капитана Аргентины вживался годами. Поэтому не удивит, если пункт о расторжении контракта с ПСЖ летом 2022 года существует и его могут активировать, невзирая на сравнительные успехи Месси на поле.
Но пока аргентинцу рано отступать. Сезон долгий, у парижан невероятно сильный состав, который можно морально усилить появлением Рамоса рядом с Маркиньосом. А зимой выбросят пару десятков миллионов на крутого форварда вместо Икарди. Например, Влаховича – второго после Левандовски снайпера этого года в рамках топ-5.
Лионель может реализовать себя в Париже, но если не получится, то запасные ходы продуманы. Возвращение в «Барселону» будет отвечать его словам, что хотел подписать новый контракт. Переезд за океан будет знаком, что организм не выдерживает нагрузки топ-5, ведь Почеттино неслучайно подчеркнул одну особенность Лиги 1, которая его удивила.
Месси нужно думать о будущем, хотя совсем недавно у Лео была беспечная жизнь игрока одного клуба. Лионель подготовлен. Зная о приключениях Верратти и Неймара, которых не пустили из ПСЖ в «Барселону», точно включил в контракт пункт о свободе выбора. Аргентинец сам примет решение.
Месси теперь сам себе хозяин. И хотя приходится надевать странное пальто с двойным воротником на свидании с женой у Эйфелевой башни, чтобы согреться, со временем адаптируется к погоде и Лиге 1, ведь отличился впервые, чему несказанно рад.
Недавно их кумир так опрокинул болел, что будут отмечать выход на ЧМ.
Недавно их кумир так опрокинул болел, что будут отмечать выход на ЧМ.
Кришу сейчас не до смеха, он до сих пор слезы проливает после матча с Сербией 😂
Кришу сейчас не до смеха, он до сих пор слезы проливает после матча с Сербией 😂
Думаю свой контракт он отработает с парижанами.
Скорее раньше Месси сбежит криш из МЮ, которым он в любви признавался 😂
Думаю свой контракт он отработает с парижанами.
Скорее раньше Месси сбежит криш из МЮ, которым он в любви признавался 😂
всё прочее - отнюдь
всё прочее - отнюдь