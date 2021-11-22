Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перебраться в Испанию, пишет Fichajes.
В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Реал», который является лидером в борьбе за Маунта. Футболиста не устраивают условия нового контракта, которые предлагают ему лондонцы, в результате чего он хочет уйти из клуба.
Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2024 года.
Полузащитник, который играет на «Стэмфорд Бридж» с шести лет, считает, что к нему по-прежнему относятся как к игроку молодежной команды по сравнению со звездами, которых в последние годы в клубе приняли.
Источник, близкий к игроку, сказал: «Мейсон - лучший парень, которого хорошо знают в «Челси», и он пользуется успехом в команде. Но его больше не ценят».
Маунт сыграл 63 минуты на «Стэмфорд Бридж», что, с его точки зрения, было неутешительным выступлением.
«Реал» хочет подписать Маунта? - почему нет?
Полузащитник, который играет на «Стэмфорд Бридж» с шести лет, считает, что к нему по-прежнему относятся как к игроку молодежной команды по сравнению со звездами, которых в последние годы в клубе приняли.
Источник, близкий к игроку, сказал: «Мейсон - лучший парень, которого хорошо знают в «Челси», и он пользуется успехом в команде. Но его больше не ценят».
Маунт сыграл 63 минуты на «Стэмфорд Бридж», что, с его точки зрения, было неутешительным выступлением.
«Реал» хочет подписать Маунта? - почему нет?