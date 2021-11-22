«Реал» хочет подписать Маунта

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сегодня, 00:11

Полузащитник «Челси» может перебраться в Испанию, пишет Fichajes.

В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Реал», который является лидером в борьбе за Маунта. Футболиста не устраивают условия нового контракта, которые предлагают ему лондонцы, в результате чего он хочет уйти из клуба.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2024 года.