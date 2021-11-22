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«Реал» хочет подписать Маунта

сегодня, 00:11

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перебраться в Испанию, пишет Fichajes.

В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Реал», который является лидером в борьбе за Маунта. Футболиста не устраивают условия нового контракта, которые предлагают ему лондонцы, в результате чего он хочет уйти из клуба.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:24
Насмешили)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:22, ред.
Очень смешно) хотя хотеть можно сколько угодно конечно...
Да и контракт у него ещё на 2,5 года. А ЗП дадут улучшенную в любом случае с продлением, нынешние 75к маловато для такого игрока.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 09:05
Агент слухи запустил ,дабы надавить на Челси .
hazardfan
hazardfan
сегодня в 08:46
Чушь несусветная. Парень кайфует от футбола, Лондона, Стэмфорда, Кобхэма...Думаю без шансов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:10
А что, он Челси уже не нужен!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:40
Нечего было подписывать долгосрочный контракт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:39
Больше чем в Челси Реал вряд ли предложит.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:25
Ерунда все это.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:16
За два года ещё многое может измениться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:13
Если ценный игрок значит Челси улучшит условия.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:30
Посмотрим, что выберет сам Маунт
SHEARER
SHEARER
сегодня в 02:33
В следующим сезоне, Маунт будет выступать за Ньюкасл!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Я думаю что это всё пока не о чём.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:27
Маунт как то подскис в последнее время,но это не повод срываться в Реал.Челси не слишком терпелив к молодёжи,но Маунта думаю удержат.)
BDA81
BDA81
сегодня в 00:58, ред.
Реал как птичка сорока , всё на блестящее прыгает и тащит ))) В пору прозвище давать не сливчные, а сороки )))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:21
Маунт может вырваться из своего любимого клуба, поскольку, как сообщается, с его стороны начинают проявляться разочарования из-за того, что он чувствует себя недооцененным из-за обращения со стороны Томаса Тухеля.

Полузащитник, который играет на «Стэмфорд Бридж» с шести лет, считает, что к нему по-прежнему относятся как к игроку молодежной команды по сравнению со звездами, которых в последние годы в клубе приняли.

Источник, близкий к игроку, сказал: «Мейсон - лучший парень, которого хорошо знают в «Челси», и он пользуется успехом в команде. Но его больше не ценят».

Маунт сыграл 63 минуты на «Стэмфорд Бридж», что, с его точки зрения, было неутешительным выступлением.

«Реал» хочет подписать Маунта? - почему нет?
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