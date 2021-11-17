Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил хоккейный матч между СКА и «Локомотивом» (1:3), который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге.
Настроение: переживать как Дзюба pic.twitter.com/k84cGYBaBa— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил хоккейный матч между СКА и «Локомотивом» (1:3), который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге.
Настроение: переживать как Дзюба pic.twitter.com/k84cGYBaBa— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021
У Дзюбы есть выбор....
У Дзюбы есть выбор....
Неужели ещё раз не позовут???
А может ещё Станислава Саламовича пригласят?
Неужели ещё раз не позовут???
А может ещё Станислава Саламовича пригласят?