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Дзюба посетил хоккейный матч между СКА и «Локомотивом»

вчера, 22:19

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил хоккейный матч между СКА и «Локомотивом» (1:3), который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:06
.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:05
Куда он ещё сходил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:58, ред.
На свете много сборных которые не тренирует Карпин....
У Дзюбы есть выбор....
112910415
112910415
сегодня в 09:03
хорошо, что мы об этом узнали ! )
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Правая рука не на привычном месте 🤣🤣🤣
pele1981
pele1981 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 06:08
Соккеру он нужен, чердак от него без ума (ибо он вообще без ума), да и треть опрошенной молодежи поклоняются этому дауну!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:27
Да кому он уже нужен, что бы писать о нем.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 02:21
как у тебя здоровье?
протон
протон
сегодня в 02:20
рука не на том местечке)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51
Избыток уже, ...
drug01
drug01
вчера в 23:23
Ищет поддержку в хоккее
makkie
makkie
вчера в 23:04
Надеюсь, его не вывели с арены за непотребства? 😄
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:58
Дзюба сыграл бы в хоккей, но на коньках пешком по полю ходить нельзя, а клюшка в руках не дает возможность передернуть.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:57
Видимо поэтому СКА и проиграл!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:48
Новость дня)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:47
Посетил хоккейный матч, но думает о футбольной сборной России:
Неужели ещё раз не позовут???
А может ещё Станислава Саламовича пригласят?
beefs
beefs
вчера в 22:31
очень интересно только для кого, и какой бар... это публикует...
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:25
Это эпическое событие!
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