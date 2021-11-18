«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с детьми

Дарья Карпина, жена рулевого сборной России Валерия Карпина, показала видео встречи тренера с дочками.
Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки.
Дарья Карпина, жена рулевого сборной России Валерия Карпина, показала видео встречи тренера с дочками.
Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки.
Счастья Вам.
Счастья Вам.
З.Ы. А так хорошее видео, доброе! Искренняя детская любовь, это классно!
З.Ы. А так хорошее видео, доброе! Искренняя детская любовь, это классно!
Надеюсь,прочие семейные тайны не станут достоянием широкой общественности???
Ну вот что делать с этими тщеславными утконосами???
Надеюсь,прочие семейные тайны не станут достоянием широкой общественности???
Ну вот что делать с этими тщеславными утконосами???