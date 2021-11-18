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«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с детьми

вчера, 13:51

Дарья Карпина, жена рулевого сборной России Валерия Карпина, показала видео встречи тренера с дочками.

Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:02
Папа Карпин.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:35
Очень миленько. Любящие дети , любящий отец - это главное в жизни.
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:29
Мира и добра Карпину.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:08
Папины фанаты!
vova505
vova505
вчера в 18:15
Клёво! :)
4RT
4RT
вчера в 17:44
Бабе видать делать больше не хрен,как только лайки собирать
Брулин
Брулин
вчера в 16:40
Спортивный психолог о словах Карпина: «Хочет, чтобы вся страна умоляла его остаться»
протон
протон
вчера в 16:06
Красивая семья.
Счастья Вам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Отлично,так и должно быть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:49
Семья - это самое важное в жизни любого человека. Но при этом, по моему, не стоит впускать в семью посторонних.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:33
Ну вот и есть резерв - кандидат в женскую сборную команду России по футболу..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:05
Тренер сборной должен частенько дома бывать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:03
Очень трогательно. Можно сколько угодно шутить по поводу работы Валеры, кому-то он нравится, кому-то нет, но семья это святое, ради таких моментов как реакция младшей дочки и стоит жить.
sir_Alex
sir_Alex ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:46
Хорошая пенсия 😉
Cat01
Cat01
вчера в 14:37
Валера всё будет хорошо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:33
Хороший дом, хорошая жена, что еще надо человеку чтобы встретить старость ?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 14:24
Дома не проиграл, на выезде проиграл...

З.Ы. А так хорошее видео, доброе! Искренняя детская любовь, это классно!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:20
В верхней одежды,после расставания с непривитыми банкротами , малолетнего ребёнка на руки - это безответственно!
Надеюсь,прочие семейные тайны не станут достоянием широкой общественности???
Ну вот что делать с этими тщеславными утконосами???
DXTK
DXTK
вчера в 14:12
Папа может!!!!
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:09
Молодец Валера!!!!!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:09
Папа дома проиграл Хорватам
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:07
Добра и Счастья Вам в дом 🏠 !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:59
Любящая семья у Карпина!
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