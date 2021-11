Экс-игрок «Шеффилд Юнайтед» выиграл 1 млн фунтов в лотерею

Бывший защитник «Шеффилд Юнайтед» выиграл 1 млн фунтов в лотерею.

Ранее англичанин завершил карьеру из-за травмы. На данный момент Кеннеди работает строителем.

Former Sheffield United defender Terry Kennedy was forced to retire from football early due to injury.



Here he is having it confirmed he's just won £1million on the lottery. Wonderful ❤️️💰 pic.twitter.com/OlsQTjj9Ay