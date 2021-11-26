Сарр может перейти в «Ливерпуль»

Форвард «Уотфорда» Исмаила Сарр может уйти из клуба, сообщает Calciomercato.
23-летним игроком интересуется «Ливерпуль». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Трансферная стоимость Сарра оценивается в 27 млн евро.
Ранее слухи связывали нападающего с другим клубом АПЛ.
Скорее можно представить себе трансфер кого-то из европейцев (вроде Уоткинса, Фелиша или Нкунку) или уже латино-американцев (вроде Антони, Окампоса или Муриэля) - они то хотя-бы смогут решить проблему нехватки толковых игроков в атаке, когда Салах и Мане уедут зимой.
Скорее можно представить себе трансфер кого-то из европейцев (вроде Уоткинса, Фелиша или Нкунку) или уже латино-американцев (вроде Антони, Окампоса или Муриэля) - они то хотя-бы смогут решить проблему нехватки толковых игроков в атаке, когда Салах и Мане уедут зимой.