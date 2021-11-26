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Сарр может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 18:36

Форвард «Уотфорда» Исмаила Сарр может уйти из клуба, сообщает Calciomercato.

23-летним игроком интересуется «Ливерпуль». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Трансферная стоимость Сарра оценивается в 27 млн евро.

Ранее слухи связывали нападающего с другим клубом АПЛ.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 18:57
Новость нереальная поскольку Уотфорд просил за него у Ньюкасла 80 лимонов, а Сарр даже близко к этой сумме не пока не стоит. Плюс его трансфер не решает проблемы "красных" в атаке, в предверии Кубка Африки. Поскольку и сам Сарр на него уедет, так какой тогда смысл??
Скорее можно представить себе трансфер кого-то из европейцев (вроде Уоткинса, Фелиша или Нкунку) или уже латино-американцев (вроде Антони, Окампоса или Муриэля) - они то хотя-бы смогут решить проблему нехватки толковых игроков в атаке, когда Салах и Мане уедут зимой.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:42
Для Ливерпуля посильная цена.
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