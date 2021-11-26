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Холанд хочет перейти в «Реал»

вчера, 18:08

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сообщил своему окружению, что хочет перебраться в «Реал».

Сделка может состояться следующим летом, когда сумма отступных в контракте норвежца составит 75 млн евро.

Впрочем, якобы нападающий еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:03
Логичное желание.
протон
протон
сегодня в 00:38
Норвежский Агаларов.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:12
Каким бы ты не был хорошим,чтобы быть Королем ,нужно играть за Королевский Клуб!)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:38
....Впрочем, якобы нападающий еще не принял окончательного решения относительно своего будущего....

Летом 2022 узнаем, что он хочет....
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:34
Реал великий клуб а кто же не хочет стать великим.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:28
«Реал» должен решить - или Мбаппе, или Эрлинг. Они не смогут вместе находиться на линии атаки.

Посмотрите, как они (Месси и Мбаппе) играют в «ПСЖ», вам нравится это? То же самое будет, если Эрлинг и Мбаппе воссоединятся в «Реале». Есть четкие характеристики футболистов - это целая наука. «Желание» не выигрывает титулы, вы должны выбирать между ними, если хотите создать ударную силу в атаке. В «Реале» сейчас забивают - Бензема и Винисиус. Смотрите как они понимают друг друга. Или как понимали Месси и Суарес, когда играли в «Барсе». Эрлинг возможно и хочет играть в «Реале», но как же Мбаппе?

Могут ли Эрлинг и Левандовски понять друг друга, если они будут играть в одной команде? - думаю нет, и в этом случае нет. Итак, «Реалу» предстоит сделать выбор - или Холанд, или Мбаппе.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:17
И Реал хочет что бы за них играл Холанд!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:16, ред.
Конечно же хочет, это же большой клуб, с великим прошлым, настоящим и будущем!
Займет место центрфорворда вместо Бензема, Бенз же сможет сыграть в оттяжке, а на фланге другое молодое дарование Мбаппе! Не атака а космос!!!!
NOVA
NOVA
вчера в 18:14
все умные и лучшие хотят в Лучший клуб Реал!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:13
Реал великий клуб и все желают играть именно в Реале.
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