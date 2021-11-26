Холанд хочет перейти в «Реал»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сообщил своему окружению, что хочет перебраться в «Реал».
Сделка может состояться следующим летом, когда сумма отступных в контракте норвежца составит 75 млн евро.
Впрочем, якобы нападающий еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
Посмотрите, как они (Месси и Мбаппе) играют в «ПСЖ», вам нравится это? То же самое будет, если Эрлинг и Мбаппе воссоединятся в «Реале». Есть четкие характеристики футболистов - это целая наука. «Желание» не выигрывает титулы, вы должны выбирать между ними, если хотите создать ударную силу в атаке. В «Реале» сейчас забивают - Бензема и Винисиус. Смотрите как они понимают друг друга. Или как понимали Месси и Суарес, когда играли в «Барсе». Эрлинг возможно и хочет играть в «Реале», но как же Мбаппе?
Могут ли Эрлинг и Левандовски понять друг друга, если они будут играть в одной команде? - думаю нет, и в этом случае нет. Итак, «Реалу» предстоит сделать выбор - или Холанд, или Мбаппе.
Посмотрите, как они (Месси и Мбаппе) играют в «ПСЖ», вам нравится это? То же самое будет, если Эрлинг и Мбаппе воссоединятся в «Реале». Есть четкие характеристики футболистов - это целая наука. «Желание» не выигрывает титулы, вы должны выбирать между ними, если хотите создать ударную силу в атаке. В «Реале» сейчас забивают - Бензема и Винисиус. Смотрите как они понимают друг друга. Или как понимали Месси и Суарес, когда играли в «Барсе». Эрлинг возможно и хочет играть в «Реале», но как же Мбаппе?
Могут ли Эрлинг и Левандовски понять друг друга, если они будут играть в одной команде? - думаю нет, и в этом случае нет. Итак, «Реалу» предстоит сделать выбор - или Холанд, или Мбаппе.