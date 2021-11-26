Холанд хочет перейти в «Реал»

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вчера, 18:08

Форвард дортмундской «Боруссии» сообщил своему окружению, что хочет перебраться в «Реал».

Сделка может состояться следующим летом, когда сумма отступных в контракте норвежца составит 75 млн евро.

Впрочем, якобы нападающий еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.