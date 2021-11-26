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«Ньюкасл» собирается арендовать Зинченко

вчера, 10:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне украинец проиграл борьбу за место в составе Жоау Канселу. Зинченко провёл только 55 минут в рамках Английской Премьер-Лиги, поэтому может рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити» для получения игровой практики.

В подписании полузащитника заинтересован «Ньюкасл». Новый главный тренер «сорок» Эдди Хау попросил руководство команды арендовать Зинченко до конца сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:16
любопытный вызов !
только бы не начать после этого скитаться по разным командам
h8you
h8you
вчера в 13:16
Рабье и Рэмзи берите
протон
протон
вчера в 12:09
Зинченко - не уровень ни Ман Сити, ни Ньюкасла.

Посредственный игрок, который оказался в нужное время в нужном месте. В футболе множество игроков, которые играют в сильных клубах не соответствуя уровню этих клубов.

Единственное, что нас "цепляет", так это то, что Зина - свой, поэтому к нему такое пристальное внимание. Будь это какой-нибудь ганец или парагваец, вы бы недоумевали, что игрок такого уровня делает в Сити.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:13
На суперзвезд видать Ньюкасл не потянул.
shur
shur
вчера в 10:53
...вот что значит конкуренция, а играет по меркам нашего чемпа просто здорово!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:28
Не выдержал конкуренции.
beefs
beefs
вчера в 10:14
все, пошел на понижение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:13
Это будет бомба!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:12
Для Сани будет интересно игровая практика
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