«Ньюкасл» собирается арендовать Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку.
В нынешнем сезоне украинец проиграл борьбу за место в составе Жоау Канселу. Зинченко провёл только 55 минут в рамках Английской Премьер-Лиги, поэтому может рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити» для получения игровой практики.
В подписании полузащитника заинтересован «Ньюкасл». Новый главный тренер «сорок» Эдди Хау попросил руководство команды арендовать Зинченко до конца сезона.
только бы не начать после этого скитаться по разным командам
только бы не начать после этого скитаться по разным командам
Посредственный игрок, который оказался в нужное время в нужном месте. В футболе множество игроков, которые играют в сильных клубах не соответствуя уровню этих клубов.
Единственное, что нас "цепляет", так это то, что Зина - свой, поэтому к нему такое пристальное внимание. Будь это какой-нибудь ганец или парагваец, вы бы недоумевали, что игрок такого уровня делает в Сити.
Посредственный игрок, который оказался в нужное время в нужном месте. В футболе множество игроков, которые играют в сильных клубах не соответствуя уровню этих клубов.
Единственное, что нас "цепляет", так это то, что Зина - свой, поэтому к нему такое пристальное внимание. Будь это какой-нибудь ганец или парагваец, вы бы недоумевали, что игрок такого уровня делает в Сити.