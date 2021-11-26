«Ньюкасл» собирается арендовать Зинченко

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вчера, 10:04

Полузащитник «Манчестер Сити» может сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне украинец проиграл борьбу за место в составе Жоау Канселу. Зинченко провёл только 55 минут в рамках Английской Премьер-Лиги, поэтому может рассмотреть вариант с уходом из «Манчестер Сити» для получения игровой практики.

В подписании полузащитника заинтересован «Ньюкасл». Новый главный тренер «сорок» Эдди Хау попросил руководство команды арендовать Зинченко до конца сезона.