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«Эвертон» готов заплатить более 10 млн евро за трансфер Захаряна

вчера, 13:34

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к 18-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Потенциальный трансфер оценивается в более чем 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Захарян провёл 15 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 3 гола и 7 результативных передач.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:49
Эвертон не лучший вариант
Клуб 3-4 год лихорадит. Тренерская чехарда.
Это не то место где можно раскрыться.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Надо бежать из Динамо, там из него сделают человека.
протон
протон
вчера в 16:30
Будет интересно глянуть на матч Тотенхема Квацехелии против Эвертона Захаряна
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 16:16
Лучший в мире из армян,
Наш Арсюха Захарян!!11
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:14
Продажа игрока выглядет как выстрел в ногу и игрока и клуба. Он будет шататься по арендам (в лучшем случае) или осядет на лавке.
В следующем году Динамо играет в еврокубках. Тут и опыт и игровая практика, а по итогам года можно будет подумать о Европе. И цена другая и не щенок малолетний, а почти сложившийся мастер. А между делом игры за сборную опыта прибавят
Там вообще и в Спартак можно 😜😁
баск
баск
вчера в 15:04
Не просто утка, а утка космическая.

Никаких переговоров с Эвертоном не велось, не ведётся и не планируется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:01
Спешить не надо,рановато.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:32
Арсену в Англию нельзя ехать, там его ждёт судьба Миранчука, ему надо попробовать силы в Испании или Италии.
Александр Котельников
Александр Котельников ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 14:30
Потому, что армян?
lobsterdam
lobsterdam ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:28
Миранчук, вроде, не в АПЛ...?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:27
Ему бы лучше в Рому к Гарику, была бы хорошая связка, но возьмет ли Жозе?
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:19
Месяц назад тоже самое про Головина писали.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:18
Очередные байки. Никому наши игроки не нужны на таком уровне.
ДСА
ДСА
вчера в 14:16
Уже сейчас хорошая цена на него.
particular
particular
вчера в 14:11, ред.
Эвертон рискует, Захарян балансирует в искушении, а Динамо просчитывает варианты...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:00
Цена совсем не о чём!
beefs
beefs
вчера в 13:58
очень перспективное предложение...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:53
Англичане...жадные до одури...
Предлагают за перспективного парня у которого контракт до 2024-го года цену номинала...
Да за 10 млн его Динамо продаст в самый нерыночный год... и не в Англию...и без практики...и без статистики...и без этих смешных предложений....)))
Cat01
Cat01
вчера в 13:50
Слишком дёшево ценят
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:43
Начались агентские прикормки проводки , закидывать на живца !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:42
В АПЛ совсем другой футбол, там стоять нельзя ни минуты, сядет на лавку как Миранчук.
ОПС
ОПС
вчера в 13:36
Начинаются торги, но рановато ему еще уезжать.
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