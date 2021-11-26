«Эвертон» готов заплатить более 10 млн евро за трансфер Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к 18-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Потенциальный трансфер оценивается в более чем 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Захарян провёл 15 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 3 гола и 7 результативных передач.
Клуб 3-4 год лихорадит. Тренерская чехарда.
Это не то место где можно раскрыться.
Клуб 3-4 год лихорадит. Тренерская чехарда.
Это не то место где можно раскрыться.
Наш Арсюха Захарян!!11
Наш Арсюха Захарян!!11
В следующем году Динамо играет в еврокубках. Тут и опыт и игровая практика, а по итогам года можно будет подумать о Европе. И цена другая и не щенок малолетний, а почти сложившийся мастер. А между делом игры за сборную опыта прибавят
Там вообще и в Спартак можно 😜😁
В следующем году Динамо играет в еврокубках. Тут и опыт и игровая практика, а по итогам года можно будет подумать о Европе. И цена другая и не щенок малолетний, а почти сложившийся мастер. А между делом игры за сборную опыта прибавят
Там вообще и в Спартак можно 😜😁
Никаких переговоров с Эвертоном не велось, не ведётся и не планируется.
Никаких переговоров с Эвертоном не велось, не ведётся и не планируется.
Предлагают за перспективного парня у которого контракт до 2024-го года цену номинала...
Да за 10 млн его Динамо продаст в самый нерыночный год... и не в Англию...и без практики...и без статистики...и без этих смешных предложений....)))
Предлагают за перспективного парня у которого контракт до 2024-го года цену номинала...
Да за 10 млн его Динамо продаст в самый нерыночный год... и не в Англию...и без практики...и без статистики...и без этих смешных предложений....)))