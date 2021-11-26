«Эвертон» готов заплатить более 10 млн евро за трансфер Захаряна

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вчера, 13:34

Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к 18-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Потенциальный трансфер оценивается в более чем 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Захарян провёл 15 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 3 гола и 7 результативных передач.