Шевченко хочет подписать Ярмоленко в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился с трансферной целью на январь.
Украинский специалист хочет укрепить позицию флангового форварда, подписав своего соотечественника Андрея Ярмоленко, который выступает за «Вест Хэм». Контракт нападающего истекает летом 2022 года, поэтому стороны, скорее всего, смогут найти компромисс.
Шевченко и Ярмоленко вместе выступали за «Динамо» Киев (2009-2012). Также Ярмоленко играл под руководством Шевченко в сборной Украины (2016-2021).
Посмотрим...
Посмотрим...