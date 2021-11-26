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Шевченко хочет подписать Ярмоленко в «Дженоа»

вчера, 13:27

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился с трансферной целью на январь.

Украинский специалист хочет укрепить позицию флангового форварда, подписав своего соотечественника Андрея Ярмоленко, который выступает за «Вест Хэм». Контракт нападающего истекает летом 2022 года, поэтому стороны, скорее всего, смогут найти компромисс.

Шевченко и Ярмоленко вместе выступали за «Динамо» Киев (2009-2012). Также Ярмоленко играл под руководством Шевченко в сборной Украины (2016-2021).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:42
Тащи всю сборную салоедов в Дженоа...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:32
Спорный вопрос....
Посмотрим...
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