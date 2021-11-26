Шевченко хочет подписать Ярмоленко в «Дженоа»

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вчера, 13:27

Главный тренер «Дженоа» определился с трансферной целью на январь.

Украинский специалист хочет укрепить позицию флангового форварда, подписав своего соотечественника , который выступает за «Вест Хэм». Контракт нападающего истекает летом 2022 года, поэтому стороны, скорее всего, смогут найти компромисс.

Шевченко и Ярмоленко вместе выступали за «Динамо» Киев (2009-2012). Также Ярмоленко играл под руководством Шевченко в сборной Украины (2016-2021).