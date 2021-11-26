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Гвардиола готов отпустить своего игрока в «Барсу»

вчера, 23:53

21-летний футболист «Манчестер Сити» Ферран Торрес может перейти в «Барселону».

Торрес уже попросил главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу связаться с «Барсой» для налаживания переговоров. И согласно информации СМИ, специалист согласился отпустить его, если руководство клубов достигнет между собой финансовых договорённостей.

Полузащитник сказал Гвардиоле, что очень благодарен за его отношение и за то, что тренер сделал ставку на его подписание в «Сити», но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог.

Ферран Торрес прибыл в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 25 миллионов евро из «Валенсии».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:22
Что за утка? 🦆 Как он может делать перейти в Барселону на данном этапе? Это будет несколько шагов назад в карьере. Барселона сейчас не в таком состоянии, чтобы основные игроки таких команд, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Бавария и т.д. не смогли устоять перед возможностью перейти в каталонскую команду. Если, вдруг, кто-то поверил в эту "статью", то посмотрите на источник - mundodeportivo. Думаю, что Ферран Торрес не настолько глупый футболист.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 07:58
Сколько деталей разговора. Скоро понадобятся люди, которые будут подслушиватать тех, кто подслушивает игроков и тренеров.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:16
Ферран основной игрок Сити, показывает хорошую игру, пользуется доверием тренера....для чего ему уходить из Сити? Разве что по солнышку соскучился!? Других причин не видно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:45
В Барсу так в Барсу всё равно топ клуб.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:17
Удачи ему если сам изьявил желание.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:27
Наверное очередная утятина!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:10
Не думаю.
allemz
allemz
сегодня в 00:00
Господи, что за бред я сейчас прочитал...
Он уже месяц как в лазарете, а сезон начинал как основной игрок, c чего ему быть недовольным и уж тем более помышлять об уходе) Еще и "но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог" ахаха, что вы несете) ах да, источник mundodeportivo
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