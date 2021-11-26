Гвардиола готов отпустить своего игрока в «Барсу»

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вчера, 23:53

21-летний футболист «Манчестер Сити» может перейти в «Барселону».

Торрес уже попросил главного тренера «Сити» связаться с «Барсой» для налаживания переговоров. И согласно информации СМИ , специалист согласился отпустить его, если руководство клубов достигнет между собой финансовых договорённостей.

Полузащитник сказал Гвардиоле, что очень благодарен за его отношение и за то, что тренер сделал ставку на его подписание в «Сити», но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог.

Ферран Торрес прибыл в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 25 миллионов евро из «Валенсии».