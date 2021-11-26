Гвардиола готов отпустить своего игрока в «Барсу»

21-летний футболист «Манчестер Сити» Ферран Торрес может перейти в «Барселону».
Торрес уже попросил главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу связаться с «Барсой» для налаживания переговоров. И согласно информации СМИ, специалист согласился отпустить его, если руководство клубов достигнет между собой финансовых договорённостей.
Полузащитник сказал Гвардиоле, что очень благодарен за его отношение и за то, что тренер сделал ставку на его подписание в «Сити», но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог.
Ферран Торрес прибыл в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 25 миллионов евро из «Валенсии».
Он уже месяц как в лазарете, а сезон начинал как основной игрок, c чего ему быть недовольным и уж тем более помышлять об уходе) Еще и "но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог" ахаха, что вы несете) ах да, источник mundodeportivo
Он уже месяц как в лазарете, а сезон начинал как основной игрок, c чего ему быть недовольным и уж тем более помышлять об уходе) Еще и "но перед возможностью перехода в «Барсу» игрок устоять не мог" ахаха, что вы несете) ах да, источник mundodeportivo