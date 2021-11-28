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«Ливерпуль» в АПЛ продемонстрировал лучшую результативность в истории клуба

28 ноября 2021, 17:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Английский «Ливерпуль» за 13 игр АПЛ сумел огорчить своих соперников забитыми голами 39 раз. Отмечается, что лучшая результативность мерсисайдского клуба в высшем дивизионе Англии на данном отрезке сезона.

Напомним, в поединке 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» со счётом 4:0 обыграл «Саутгемптон». Дублем отметился нападающий Диогу Жота, ещё по голу забили полузащитник Тьяго Алькантара и защитник Вирджил ван Дейк.

В этом сезоне подопечные Юргена Клоппа одержали восемь побед, один раз проиграли, а также ещё четыре раза сыграли вничью.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 ноября 2021 в 01:58
молодцы, так держать! в защите бы еще получше играть
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 ноября 2021 в 21:31
ничьих бы поменьше в пользу побед и совсем бы всё по-красоте было
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:21
Не сомневался, самая смелая атакующая команда, но и Клопп молодец, отличный тренер.
David Young
David Young
28 ноября 2021 в 17:48
Великолепный результат великого клуба.
mihaluch
mihaluch
28 ноября 2021 в 17:48
Результативная игра зрителю нравится.
DXTK
DXTK
28 ноября 2021 в 17:43
да и х с ними.......... все равно Ливерным не видать титула, )))))
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