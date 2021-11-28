«Ливерпуль» в АПЛ продемонстрировал лучшую результативность в истории клуба

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28 ноября 2021, 17:28

Английский «Ливерпуль» за 13 игр АПЛ сумел огорчить своих соперников забитыми голами 39 раз. Отмечается, что лучшая результативность мерсисайдского клуба в высшем дивизионе Англии на данном отрезке сезона.

Напомним, в поединке 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» со счётом 4:0 обыграл «Саутгемптон». Дублем отметился нападающий Диогу Жота, ещё по голу забили полузащитник Тьяго Алькантара и защитник Вирджил ван Дейк.

В этом сезоне подопечные Юргена Клоппа одержали восемь побед, один раз проиграли, а также ещё четыре раза сыграли вничью.