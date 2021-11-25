17-летний вратарь «Локомотива» Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках

1637863068

вчера, 20:57

«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:0, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

В основном составе «железнодорожников» на поле вышел голкипер . В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, который сыграл в финальной части еврокубкового турнира.