17-летний вратарь «Локомотива» Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках

«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:0, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
В основном составе «железнодорожников» на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, который сыграл в финальной части еврокубкового турнира.
Таким образом, Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, сыгравшего в составе ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.
НЕ побил. Худякову 17 лет и 10 месяцев. Акинфеев дебютировал в еврокубках в 17 лет, 3 месяца и 22 дня в 2003 году.
НЕ побил. Худякову 17 лет и 10 месяцев. Акинфеев дебютировал в еврокубках в 17 лет, 3 месяца и 22 дня в 2003 году.
Еще этому юнцу надо научится закидывать мяч в чвои ворота на ЧМ и пропускать в еврокубках в полсотне матчей подряд
Этл еще сложнее, чем какие то 1/4 и евротрофей
Еще этому юнцу надо научится закидывать мяч в чвои ворота на ЧМ и пропускать в еврокубках в полсотне матчей подряд
Этл еще сложнее, чем какие то 1/4 и евротрофей
Сам Педро приложил ногу.
Сам Педро приложил ногу.
Локомотив конечно выглядит как стадо баранов без пастуха ....
Локомотив конечно выглядит как стадо баранов без пастуха ....