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17-летний вратарь «Локомотива» Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках

вчера, 20:57
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«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:0, первый тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

В основном составе «железнодорожников» на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, который сыграл в финальной части еврокубкового турнира.

Таким образом, Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, сыгравшего в составе ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:50
Так как для немцев результат вторичен а рекорды первичны...в Марсель полетит 8-ми летний вратарь, который сейчас усердно наигрывается...
112910415
112910415
сегодня в 05:39
главное, чтоб суровый итог его не надломил
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:37
Мальчика выпустили на убой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:57
Удачной карьеры.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Что поделать.
YVG
YVG
сегодня в 02:44
Стоит пожелать ему прекрасной футбольной жизни.
протон
протон
сегодня в 02:20
17-летний Худяков побил рекорд Акинфеева, став самым молодым российским вратарем в еврокубках"

НЕ побил. Худякову 17 лет и 10 месяцев. Акинфеев дебютировал в еврокубках в 17 лет, 3 месяца и 22 дня в 2003 году.
протон
протон
сегодня в 02:20
В добрый путь, парень!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:20
Интересно, что будет дальше.
Землянин
Землянин ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:48
Да, чисто формально, потому что Гильермо успел нахватать карточек к этому матчу
zooveterinar
zooveterinar ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:38
Правильно!!! Но!! ,у Игоря еще имеются трофеи серьезные!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:34, ред.
Учиться надо с кого-то!!! Один хрен проиграли бы,голом больше,голом меньше,прям-таки!!! Сразу журналюги желтобрюхие на молодого накинулися,так и желание играть отобьют!!! Хотя сравнение достойное с Акинфеевым,дай бог такой карьеры ,как Игоря!!!
Phu Quoq
Phu Quoq ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:00
Дружище, ты забыл про другие достижения
Еще этому юнцу надо научится закидывать мяч в чвои ворота на ЧМ и пропускать в еврокубках в полсотне матчей подряд
Этл еще сложнее, чем какие то 1/4 и евротрофей
minai
minai
вчера в 23:28
Ихарь конечно топовый кипер, но Селихов вчера был как минимум не хуже.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:23, ред.
Осталось ещё дорасти до первого номера вратаря сборной России....и вывести ее в 1/4 финала на чемпионате мира и выиграть Европейский кубок как Акинфеев.
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:17
В России только отличные вратари ,другие так себе игроки
Absinthe2
Absinthe2 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:07
Дело не в количестве пропущенных голов, а в количестве матчей подряд, в которых Акинфеев пропустил. Худякову до него, как до Китая...... Это ж надо, чтобы он пропускал в 43-х матчах еврокубков кряду(какой дурак будет ставить в ворота такого кипера?). А для этого надо всегда попадать в еврокубки, в свою очередь, для этого нужен Гинер с чемоданом в РПЛ. Так что должно сойтись очень много звёзд.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Хорошая смена подростает
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 23:02
Заголовок напугал. Подумал, уж побит рекорд 43. Но нет, всё нормально)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 22:58
Это рекорд на века
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 22:42
Побить рекорд Акинфеева в еврокубках - невозможно !
Эспиноза
Эспиноза ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:33
Уже три
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:29, ред.
Хорошо идёт на рекорд Игоря, трёшку уже пропустил.
Сам Педро приложил ногу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:20
Для Худякова конечно это большой успех, но вот для локо к этой минуте уже пропущено два гола....
drug01
drug01
вчера в 22:14
Нужен ещё результат
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 22:10
Уже 0-2.печалька
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:03
Ну вот и первая банка !
Локомотив конечно выглядит как стадо баранов без пастуха ....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:57
Это пенальти.
протон
протон
вчера в 21:50
Удачи парню и всем вагонам Паровоза!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:49
Шакалы в руководстве ГАЗПРОМА на сей раз надеются всё-таки переманить! Тогда не получилось...
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