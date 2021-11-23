«Зенит» при Семаке забил самые быстрые 300 голов в истории клуба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» в недавнем матче РПЛ.
Первый гол нападающего оказался 300-м для команды под руководством Сергея Семака.
Любопытно, что Семак стал четвертым тренером в истории клуба, при котором было забито столько голов.
Первым был Павел Садырин в 1995 году в своем 200-м матче с «Зенитом». Вторым – Юрий Морозов (2000 год, 250 игр), третьим – Лучано Спаллетти (2013, 167 игр).
Семаку хватило 148 игр, что стало новым клубным рекордом. Чаще всех на этом отрезке ворота соперников поражали Дзюба (66 голов) и Сердар Азмун (61).
Я хочу обратить внимание на причины, почему Зенит выше других команд в РПЛ.
Грамотная работа на рынке: очень удачные вливания Азмуна, Барриоса, Сантоса и пр. Чуть особняком Малком по причине травмотичности.
Свои молодёжь качественно встроенная в команду: Круговой, Мостовой, Чистяков.
Это уже работа тренерского штаба. Ему же приплюсуем отличный моральный климат в команде. Лунёв только взбрыкнул. А ведь в Зените достачно взрывных ребят.
К чему это я? К тому, что в других командах это не работает. Тренерская чехарда, смена руководств, спортивных директоров, тусовка состава.
Поэтому конкуренцию Зениту составить никто не может. Работать не умеют.
А не в Газпроме, Дюковых и засилье питерских.
У Краснодара, Локо, Динамо, Спартака деньги есть. И трансферы тоже не малые. А толку нет.
За конкуренцию надо спрашивать с них, а не искать причины в Зените.
А так Вы всё верно говорите. Зенит гегемон, конкуренции нет, и это одна из причин почему нас метелят в Европе, но не главная, на мой взгляд.
Я хочу обратить внимание на причины, почему Зенит выше других команд в РПЛ.
Грамотная работа на рынке: очень удачные вливания Азмуна, Барриоса, Сантоса и пр. Чуть особняком Малком по причине травмотичности.
Свои молодёжь качественно встроенная в команду: Круговой, Мостовой, Чистяков.
Это уже работа тренерского штаба. Ему же приплюсуем отличный моральный климат в команде. Лунёв только взбрыкнул. А ведь в Зените достачно взрывных ребят.
К чему это я? К тому, что в других командах это не работает. Тренерская чехарда, смена руководств, спортивных директоров, тусовка состава.
Поэтому конкуренцию Зениту составить никто не может. Работать не умеют.
А не в Газпроме, Дюковых и засилье питерских.
У Краснодара, Локо, Динамо, Спартака деньги есть. И трансферы тоже не малые. А толку нет.
За конкуренцию надо спрашивать с них, а не искать причины в Зените.
А так Вы всё верно говорите. Зенит гегемон, конкуренции нет, и это одна из причин почему нас метелят в Европе, но не главная, на мой взгляд.