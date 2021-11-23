«Зенит» при Семаке забил самые быстрые 300 голов в истории клуба

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вчера, 10:39

Форвард «Зенита» сделал хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» в недавнем матче РПЛ .

Первый гол нападающего оказался 300-м для команды под руководством .

Любопытно, что Семак стал четвертым тренером в истории клуба, при котором было забито столько голов.

Первым был в 1995 году в своем 200-м матче с «Зенитом». Вторым – (2000 год, 250 игр), третьим – (2013, 167 игр).

Семаку хватило 148 игр, что стало новым клубным рекордом. Чаще всех на этом отрезке ворота соперников поражали Дзюба (66 голов) и (61).