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«Зенит» при Семаке забил самые быстрые 300 голов в истории клуба

вчера, 10:39

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» в недавнем матче РПЛ.

Первый гол нападающего оказался 300-м для команды под руководством Сергея Семака.

Любопытно, что Семак стал четвертым тренером в истории клуба, при котором было забито столько голов.

Первым был Павел Садырин в 1995 году в своем 200-м матче с «Зенитом». Вторым – Юрий Морозов (2000 год, 250 игр), третьим – Лучано Спаллетти (2013, 167 игр).

Семаку хватило 148 игр, что стало новым клубным рекордом. Чаще всех на этом отрезке ворота соперников поражали Дзюба (66 голов) и Сердар Азмун (61).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:51
удивительно, что скромный Мальме играл с великим чемпионом с позиции силы !
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:30
"Хотелось бы посмотреть его тренерскую карьеру ну хотя бы в Краснодаре, в Локо Спартак. Тогда вот можно сказать"...

- Извини, незнакомец, но ты же сам себе противоречишь...

- Семак был в "Зените" помощником ГТ Спаллетти ... Учился у него... Но руководство "Зенита" решило - ещё сыроват!

- Пришлось Семаку искать новый клуб (УФА). Там всё у него пошло неплохо. Но у "Зенита" дела пошли ещё хуже...

- И вот "Зенит" уже просит Семака вернуться... Заметь-те: не Зидана, не Гвардиолу, не Лёва и т.д. А нашего, российского, начинающего тренера Семака!!!

- И он вернулся, забыв все обиды! И он даёт результат!

- Да, пока "Зенит" ещё не выиграл ЛЧ, и ЛЕ тоже... Да, много обидных поражений от новичков ЕК!

- Но ведь - НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ!!! И "Зенит" Семака сегодня явно сильнее, чем три года назад!

- Почему бы и "Спартаку" не пойти по этому пути? (ВЗЯТЬ НАШЕГО МОЛОДОГО РОССИЙСКОГО ТРЕНЕРА???) Что ж мы всё стараемся немцев-тренеров купить???
протон
протон ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:37
Уфа не показатель, при моем уважении к клубу это не в первой десятке, Зенит да топ, но денежный. 5-10 тоже много сейчас тренер увольняется через два три месяца. Не те времена ведь. ну Хотелось бы посмотреть его тренерскую карьеру ну хотя бы в Краснодаре, в Локо Спартак. Тогда вот можно сказать
Хиромант
Хиромант ответ beefs (раскрыть)
вчера в 18:17
- А то "Москвичи" в ЕК прямо всех порвали!!! Да проигрывают все ещё похлеще "Зенита"! А вот почему? Тут уже совсем другая история...
Хиромант
Хиромант ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:55
- Посмотри результаты его работы в "УФЕ"! Маловато? Так он и тренер-то ещё молодой, начинающий... Лет через 5-10 будешь делать выводы...
Хиромант
Хиромант ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:52
"Спартак 93 -94. Команда молодости нашей , команда победителей !"

- Команда молодости нашей - согласен! А команда победителей??? Чего это они такого в Европе выиграли??? Ну-ка, напомните мне...
Хиромант
Хиромант ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 17:48
    Хиромант
    Хиромант ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 17:45, ред.
    - А вот за Мостового - ответишь!

    - Через год-другой он и Аршавина переплюнет! Парень молодой, талантливый...

    - В технике - не уступает Аршавину.... В скорости - явно превосходит... В выборе позиции для завершающего удара, или в "задумке" куда отдать "последний острый голевой пас" - пока Аршавину немного уступает... Но ведь это дело наживное!!!

    - Если Мостовой не снизит командные требования к себе (как Ионов!), не станет бегать из клуба в клуб (как Могилевец!), не уйдёт в "загул" (как Кокорин!), то из него вполне может взойти звезда Российского футбола...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 16:49
    "Грамотная работа на рынке" - это скупит всех в РПЛ, затем выбрать и остальных отправить в Сочи!
    Барриос, Сантос, Малком - игроки "зоны вылета серии А"! Особняком Азмун, как-никак выращен Бердыевым! Про Чистякова и Кругового писать не буду, я их не знаю, а Мостовой - бестолковый игрок а-ля Шатова!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 16:05
    Ну кто бы сомневался, что и тут Дзюба будет первым! Хотя, если вспомнить, прошлый сезон, когда Азмуна искусственно вывели из состава, чтобы дать Артему стать лучшим бомбардиром РПЛ)
    pendulum47
    pendulum47
    вчера в 15:02
    Вы Семака как Путэна тяните до 2050 года и не такие рекорды при нем поставите
    Как раз в то время уже Московско-Петербургская Лига им. Газпрома будет
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:03
    При деньгах, а не при тренере.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:47
    Просто статистика и очередной пиар Тёму - баклана
    Все равно его больше под знамёна сборной не позовут
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Вам почти нечего возразить, всё так и есть.
    Я хочу обратить внимание на причины, почему Зенит выше других команд в РПЛ.
    Грамотная работа на рынке: очень удачные вливания Азмуна, Барриоса, Сантоса и пр. Чуть особняком Малком по причине травмотичности.
    Свои молодёжь качественно встроенная в команду: Круговой, Мостовой, Чистяков.
    Это уже работа тренерского штаба. Ему же приплюсуем отличный моральный климат в команде. Лунёв только взбрыкнул. А ведь в Зените достачно взрывных ребят.
    К чему это я? К тому, что в других командах это не работает. Тренерская чехарда, смена руководств, спортивных директоров, тусовка состава.
    Поэтому конкуренцию Зениту составить никто не может. Работать не умеют.
    А не в Газпроме, Дюковых и засилье питерских.
    У Краснодара, Локо, Динамо, Спартака деньги есть. И трансферы тоже не малые. А толку нет.
    За конкуренцию надо спрашивать с них, а не искать причины в Зените.
    А так Вы всё верно говорите. Зенит гегемон, конкуренции нет, и это одна из причин почему нас метелят в Европе, но не главная, на мой взгляд.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:59
    Зенит - 4 сезона в ЛЧ коту под хвост !

    Спартак 93 -94
    Команда молодости нашей , команда победителей !
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:26
    ПОнятен замысел топ-менеджеров ГАЗПРОМА,руководящих нашим футболом-говорить,что создают флагмана футбола Восточной Европы,за которым потянутся остальные.А на практике-создание премиальных условий для системы,из которой вышли,а самый простой путь для этого-ослабление остальных.Странно,что на все инициативы "креативщиков" клюют остальные номинальные владельцы клубов.Хотя почему СТРАННО,если все сидят на распиле бюджетов разных уровней,а любое их превышение зависит от благосклонности руководителей.
    протон
    протон
    вчера в 12:00
    Более того хотелось бы посмотреть Семака в других клубах , что бы сравнить его навыки, на столько ли он так хорош?
    протон
    протон
    вчера в 11:59
    При Спалетти уровень ЧР был на порядок выше. При этом считаю Семака сильным тренером.
    beefs
    beefs
    вчера в 11:43
    скорее всего рекорд по проигранным матчам в ЕКубках, а вот это уже сильно беспокоит...
    makkie
    makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 11:26
    7 или 8 матчей без побед в ЛЧ.
    4RT
    4RT
    вчера в 11:24
    Нашли чем хвалится. З00 голов при нулевой конкуренции в РПЛ. Вы столько в Европе забейте,комики
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:15
    Такой "скорострельный показатель" нашего чемпиона говорит скорее не о силе подопечных Семака, а о снижении уровня его соперников, выступающих в РПЛ. На сегодня Главная команда Газпрома стоит особняком от остальных команд в нашем футболе, но это преимущество абсолютно улетучивается, когда она выступает в Европе, показывая диаметрально противоположный результат, за всё время выступления в ЛЧ под руководством Сергея Богдановича отсутствие выездных побед и отрицательный баланс в домашних матчах являются ярким доказательством падения уровня нашего футбола. Поэтому не стоит ориентироваться на сегодняшние показатели достижений команды под руководством Семака, а лучше вспомнить, какую игру демонстрировали футболисты с берегов Невы и их достижения в России и Европе, когда их тренировал Спалетти. Болейте за своих, а не против чужих.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 11:15
    А можно что-нибудь про рекорды Семака в Еврокубках?!
    particular
    particular
    вчера в 11:15
    Однако, этой скорострельности оказалось недостаточно для завоевания европейской славы и фурора в ЕК :)
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:04
    Всё дело в том, что соперники сильно сдали.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:01
    Неужели это роль тренера?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:00
    Вот так бы не с командами уровня "Нижнего Новгорода", а в Лиге чемпионов, или хотя бы в ЛЕ....
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 10:55
    А всё Семака ругают!
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 10:41, ред.
    Посмотрим че они сегодня с Мальме покажут
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 10:41
    Очень хорошо!
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