Джеррард повторил лучший старт у руля «Астон Виллы» в истории АПЛ

Новый главный тренер «Астон Виллы» повторил историческое достижение клуба. Джеррард стал вторым тренером «Астон Виллы», выигравшим первые два матча Премьер-Лиги у руля команды. Первым такого результата добился Джон Грегори в 1998 году.

2 — Steven Gerrard is only the second manager to win his first two Premier League games in charge of Aston Villa, after John Gregory in February/March 1998. Lifted. pic.twitter.com/QfJlAdqsIK