Ройс установил рекорд, сыграв в 55-м матче за «Боруссию» Д в Лиге чемпионов

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вчера, 23:22

Полузащитник «Боруссии» вышел в стартовом составе на матч против «Спортинга» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Этот матч стал для Ройса 55-м в ЛЧ в составе дортмундского клуба. Таким образом, он вышел на 1-е место в истории «Боруссии» по количеству матчей в Лиге чемпионов.

До сегодняшнего дня Марко делил первую строчку по этому показателю с Лукашем Пишчеком, сыгравшим в 54 матчах за «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Также недавно Ройсу покорился другой рекорд в составе «Боруссии» Д.