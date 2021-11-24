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Ройс установил рекорд, сыграв в 55-м матче за «Боруссию» Д в Лиге чемпионов

вчера, 23:22
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч против «Спортинга» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Этот матч стал для Ройса 55-м в ЛЧ в составе дортмундского клуба. Таким образом, он вышел на 1-е место в истории «Боруссии» по количеству матчей в Лиге чемпионов.

До сегодняшнего дня Марко делил первую строчку по этому показателю с Лукашем Пишчеком, сыгравшим в 54 матчах за «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Также недавно Ройсу покорился другой рекорд в составе «Боруссии» Д.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 11:24
Толку мало от личной статистики, если она никак не отражается на результате команды и турнирной таблице
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:54
Хороший показатель хорошего игрока.
112910415
112910415
сегодня в 08:18
он славный парень, он молодец
Gahi
Gahi
сегодня в 04:37
Но знаменательное события не помогло в этом матче, где команда Ройса приграла в этой игре. Удачи в следующих матчах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:34
С юбилеем Ройса!
David Young
David Young
вчера в 23:40
Это хорошо, но что-то у дортмундской Боруссии не так чтобы хорошо идёт в плане результатов в этом сезоне Лиги Чемпионов.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:27
Он молодец!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:27
Достойный рекорда-рекорд!
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