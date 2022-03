Нападающий «Уотфорда» повторил достижение Аршавина в АПЛ

Нападающий «Уотфорда» отметился забитым голом в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лестера».

Таким образом, Деннис стал лишь шестым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось забить 5 голов и отдать 5 результативных передач в своих первых двенадцати матчах АПЛ . Ранее это удавалось только (11 матчей), (12 матчей), (11 матчей), (10 матчей) и (9 матчей).

