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В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу Свинову

вчера, 19:08

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе московского клуба к голкиперу «Факела» Илье Свинову.

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано.

В нынешнем сезоне Свинов провёл 24 матча за «Факел», в которых пропустил 22 гола, а 11 игра завершил «на ноль».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:46
.
Tostao
Tostao
вчера в 21:40
Все СМИ трубили:"Бога ради!
Возьмите Свинова в" Спартак".
Ведь парень явно не Говядин.
Бери мясного на контракт" .
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 20:56
игру не видел, счет удручает
112910415
112910415
вчера в 19:41
надо брать не глядя !
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:35
только из за фамилии нужно брать...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:26
замечательная фамилия
makkie
makkie
вчера в 19:18
Говорящая фамилия )))
Но тогда куда девать Максименко?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:18
Наш ,свиной ! )))))
протон
протон
вчера в 19:16
Думаю что он как раз подходит для Спартака вне всякой зависимости
youtomee
youtomee
вчера в 19:15
да а смысл? Факел такими темпами в РПЛ может перебраться в след году, а Спартак наоборот
YVG
YVG
вчера в 19:10
Свинов самый подходящий игрок для спартака.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:09
Это стопроцентный спартаковский игрок!
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