В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу Свинову

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе московского клуба к голкиперу «Факела» .

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано.