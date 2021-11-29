В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу Свинову

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе московского клуба к голкиперу «Факела» Илье Свинову.
«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано.
В нынешнем сезоне Свинов провёл 24 матча за «Факел», в которых пропустил 22 гола, а 11 игра завершил «на ноль».
Возьмите Свинова в" Спартак".
Ведь парень явно не Говядин.
Бери мясного на контракт" .
Возьмите Свинова в" Спартак".
Ведь парень явно не Говядин.
Бери мясного на контракт" .