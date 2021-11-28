А. Березуцкий высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.
— Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?
Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.
— То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА?
Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.
Вагенер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Несколько дней назад бразилец принял решение не продлевать контракт с «Кайратом».
На мой взгляд, он бы усилил команду ЦСКА, в которой проблемы с забитыми мячами в ворота соперников...
К примеру в 15-м туре РПЛ, в своём домашнем матче ЦСКА так и не забили ни одного мяча в ворота "Химки"...
А Вагнер Лав в матче Лиги Конференций играя за "Кайрат" был одним из лучших игроков в составе "Кайрата", и забил мяч в ворота, он не только играл на острие атаки, но и играл в отборе....
Неужели такой игрок не нужен ЦСКА....?!
Надо подписать контракт с Вагнер Лав на один год, с возможностью пролонгации контракта через один год, в зависимости от того, как он будет играть...Такой контракт будет для Вагнера Лав дополнительным стимулом играть как возможно лучше, выкладываясь по максимуму, играя за ЦСКА....
Будем надеяться на то, что вскоре мы увидим Вагнер Лав в РПЛ и в частности в команде ЦСКА, в команде в которой его любят болельщики ЦСКА, да и не только болельщики ЦСКА, но и болельщики РПЛ!
На мой взгляд, он бы усилил команду ЦСКА, в которой проблемы с забитыми мячами в ворота соперников...
К примеру в 15-м туре РПЛ, в своём домашнем матче ЦСКА так и не забили ни одного мяча в ворота "Химки"...
А Вагнер Лав в матче Лиги Конференций играя за "Кайрат" был одним из лучших игроков в составе "Кайрата", и забил мяч в ворота, он не только играл на острие атаки, но и играл в отборе....
Неужели такой игрок не нужен ЦСКА....?!
Надо подписать контракт с Вагнер Лав на один год, с возможностью пролонгации контракта через один год, в зависимости от того, как он будет играть...Такой контракт будет для Вагнера Лав дополнительным стимулом играть как возможно лучше, выкладываясь по максимуму, играя за ЦСКА....
Будем надеяться на то, что вскоре мы увидим Вагнер Лав в РПЛ и в частности в команде ЦСКА, в команде в которой его любят болельщики ЦСКА, да и не только болельщики ЦСКА, но и болельщики РПЛ!