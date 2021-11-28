А. Березуцкий высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

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28 ноября 2021, 20:26

Главный тренер ЦСКА прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб нападающего .

— Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?

Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

— То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА ?

Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.