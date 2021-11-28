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А. Березуцкий высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

28 ноября 2021, 20:26

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.

— Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?

Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

— То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА?

Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.

Вагенер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Несколько дней назад бразилец принял решение не продлевать контракт с «Кайратом».

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября в 05:45
интересно же будет !
wk8xjk3tnhf5
wk8xjk3tnhf5
29 ноября в 04:22
Вряд ли это произойдёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 23:45
Откуда это взято?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 23:44
Вагнер Лав - карьера
Vagner Silva de Souza
Игры22Голы7Голевые передачи–
Сезон 2021
Полная статистика
Родился 11 июня 1984 | 37 лет
Гражданство Бразилия
Клуб Кайрат|Нападающий
Рост и вес 171|72
Землянин
Землянин ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября в 22:39, ред.
В прошлый раз когда у него тоже заканчивался контракт, таже самая эйфория и ностальгия была, и кроме пустой болтавни и шумихи, он нахрен не сдался, а сейчас что-то разве изменилось, он моложе не стал. В тренерский штаб брать, так вроде уже Оличу сказали, что мест больше нет и не надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 22:29
А по моим данным 9 голов забил. Может 25 за два сезона?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 ноября в 22:18
В матчах за Кайрат Ваня забил 25 + 20 ассистов. Будь здрав.
Брулин
Брулин
28 ноября в 21:29
Именно позиция Гинера не дала возможность возврата Вагнера. А пользы от него было много. Вопрос нужно Гинер ЦСКА. Он отстал от жизни.((((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 21:28
По играм за кайрат, которые я смотрел несколько раз, примерно тоже самое. Ходит пешком и все
Землянин
Землянин ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября в 21:21
За бесплатно он работать не будет, домой поедет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 ноября в 21:07
Хуже не будет точно.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
28 ноября в 21:05, ред.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Игорь такой молодой,
И юный Вагнер Лав впереди...
Caniggia
Caniggia
28 ноября в 21:05
Ну а почему не подписать Вагнера на год, если и Березуцкий только за? Уверен на 100% Ваня точно не испортит картины, а скорее всего на кураже и поддержке болельщиков, усилит нападение команды. Может быть вторая или третья, а может и пятая молодость явится к бразильцу. Ведь в ЦСКА он себя чувствует, как дома. родным, а это тоже важный психологический момент. Большинство из сегодняшнего ЦСКА ещё под стол ходили, когда он уже зажигал в команде. Возможно, для кого то он был кумиром. Это сверх дополнительная мотивация для молодых игроков, выходить на поле с легендой и кумиром детства. Ну и все мы теперь знаем, что и тренер только за. Слово за руководством ну и самим Лавом.
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
28 ноября в 21:00
Уступаем вам...
Союзник противников
Союзник противников ответ Землянин (раскрыть)
28 ноября в 21:00
ТАк у него контракт с "Кайратом" истёк.Вопрос доброй воли,алчности агента и финансовые претензии самого Вагнера,плюс условия контракта по срокам.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Q-J-G (раскрыть)
28 ноября в 20:58
Уж лучше Шушеначева из Кайрата взять, у него в чемпионате на 3 игры меньше чем у Вагнера но на 5 забитых мячей больше!
Землянин
Землянин
28 ноября в 20:56, ред.
Вряд ли, сумму не малую запросит, а ЦСКА всегда считал деньги, а сейчас и их не нет 🙄
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 ноября в 20:56
По крайней мере Ваня лучше Чалова и Заболотного вместе взятыми)).
Ждём весной..
ZIBO rock
ZIBO rock
28 ноября в 20:54
Лучший футбольный менеджмент России нашел молодого и перспективного!)
Q-J-G
Q-J-G
28 ноября в 20:54
Игрок, который несмотря на свой возраст 37 лет, достаточно хорошо играет.
На мой взгляд, он бы усилил команду ЦСКА, в которой проблемы с забитыми мячами в ворота соперников...
К примеру в 15-м туре РПЛ, в своём домашнем матче ЦСКА так и не забили ни одного мяча в ворота "Химки"...
А Вагнер Лав в матче Лиги Конференций играя за "Кайрат" был одним из лучших игроков в составе "Кайрата", и забил мяч в ворота, он не только играл на острие атаки, но и играл в отборе....

Неужели такой игрок не нужен ЦСКА....?!

Надо подписать контракт с Вагнер Лав на один год, с возможностью пролонгации контракта через один год, в зависимости от того, как он будет играть...Такой контракт будет для Вагнера Лав дополнительным стимулом играть как возможно лучше, выкладываясь по максимуму, играя за ЦСКА....

Будем надеяться на то, что вскоре мы увидим Вагнер Лав в РПЛ и в частности в команде ЦСКА, в команде в которой его любят болельщики ЦСКА, да и не только болельщики ЦСКА, но и болельщики РПЛ!
mihaluch
mihaluch
28 ноября в 20:53
Когда дедушкой станет тогда можно брать.
протон
протон
28 ноября в 20:47
Я скажу так--вагнер будет одним из лучших напов в нынешнем чемпионате,где дзюба,зе,соболь считаются лучшими.
Да и Гинер к нему как к сыну, если Бабай не против конечно
ABir
ABir
28 ноября в 20:45
Значит, надо брать
Cat01
Cat01
28 ноября в 20:45
Зачем шутить
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