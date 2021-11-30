Роналду мог получать незаконные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна

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вчера, 10:35

По данным La Gazzetta dello Sport, трансфер в «Ювентус» стал предметом изучения для следователей. Они углубленно изучают финансовые детали перехода, просматривая его контракт и сопоставляя его с записями телефонных разговоров, которые у них есть.

Роналду подписал четырехлетний контракт с «Юве» на сумму 31 миллион евро за сезон после уплаты налогов. Не было никакого дополнительного бонуса за достижение личных целей, а только (довольно низкий) бонус в случае победы в лиге. По этой причине следователи пытаются уточнить, какие ежемесячные платежи упоминались в телефонных разговорах, относящихся к периоду локдауна (между мартом и апрелем 2020 года), когда другие игроки согласились на замораживание некоторых ежемесячных платежей.