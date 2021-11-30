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Роналду мог получать незаконные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна

вчера, 10:35

По данным La Gazzetta dello Sport, трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» стал предметом изучения для следователей. Они углубленно изучают финансовые детали перехода, просматривая его контракт и сопоставляя его с записями телефонных разговоров, которые у них есть.

Роналду подписал четырехлетний контракт с «Юве» на сумму 31 миллион евро за сезон после уплаты налогов. Не было никакого дополнительного бонуса за достижение личных целей, а только (довольно низкий) бонус в случае победы в лиге. По этой причине следователи пытаются уточнить, какие ежемесячные платежи упоминались в телефонных разговорах, относящихся к периоду локдауна (между мартом и апрелем 2020 года), когда другие игроки согласились на замораживание некоторых ежемесячных платежей.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:22
это не Ювентус,это просто охота на ведьм
juvenale
juvenale
вчера в 19:22
90 процентов жителей бывшего снг так зп получают хахах
kust07
kust07
вчера в 14:10
нехорошо считать чужие деньги
memphis
memphis
вчера в 12:22
Кому-то золотой мяч, а кому-то бутылка правосудия
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:57
Причём здесь футболист? Как будто он выпрашивал эти деньги!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:56
Теперь все прицепом пойдут
протон
протон
вчера в 10:46
У Ювентуса удивительная тяга находить себе приключения на голову...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:36
Ну вот и Роналду под раздачу попал.
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