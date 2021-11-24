Бывший спортдир «Тамбова» задержан по подозрению в хищении средств

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вчера, 14:12

По информации источников, один из владельцев и бывший спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сегодня был задержан правоохранительными органами. Худяков является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба.

Утверждается, что руководители и должностные лица футбольного клуба, просуществовавшего 8 лет, подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. Сумма субсидий оценивается в 1 миллиард рублей в год.