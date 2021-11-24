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Бывший спортдир «Тамбова» задержан по подозрению в хищении средств

вчера, 14:12

По информации источников, один из владельцев и бывший спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сегодня был задержан правоохранительными органами. Худяков является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба.

Утверждается, что руководители и должностные лица футбольного клуба, просуществовавшего 8 лет, подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. Сумма субсидий оценивается в 1 миллиард рублей в год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:30
схомутали, не вырвется теперь
Владимир 77
Владимир 77 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:44
Он сьел весь бюджет Тамбова
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:03
Все тайное рано или поздно становится явным! Наверняка это еще не все) Не хотел бы я оказаться на его месте.
протон
протон
вчера в 17:48
это тоже неплохой способ поднять наш футбол... как только руководители футбольных клубов перестанут пилить бюджету и начнут работать - увеличится уровень всего нашего футбола
Было бы странно если не своровал, ведь надо кредит закрыть, построить домик, женить сына, и дерево посадить.
pendulum47
pendulum47 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 16:47
а кто тебе даст их проверить?! у нас проще забулдыгу закрыть и забыть чем кого-то с баблом и связями
YVG
YVG
вчера в 16:45
Если проверить Федуна и Федуниху, то миллиардом-двумя долларов не обойдешься.
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 16:45
А что молчат пр Сатурн, Анжи, Тосно везде прокачка бобла, на футбол всем нас. Рать
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:42
Он не воровал, он просто брал, не нужно оговаривать этого товарища...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:20
А представьте сколько ворует Миллер !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:06
Ждем когда проверят Зенит !
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 15:49, ред.
Уровень лицемерия как всегда зашкаливает
Те , кто шумно осуждает этих взяточников, коррупционеров и распильщиков бюджетов
Сам при каждом удобном случае дает взятки и смазывает кому надо шестеренки , чтобы облегчить себе жизнь
Самое смешное, что люди , которые дают взятки гаишникам, платят при поступлении, платят за всякие липовые справки. Носят так называемые "магарычи" в разные инстанции для принятия нужных решений. Эти же люди кричат о чиновниках, богачах и депутатах, мол они все тащат, воруют пилят
А любому из этих людей дай больше полномочий и возможностей и будут так же прикуриваться где есть возможность, пристраивать родных и близких на теплые места. Улучшать свое благостостояние
На самом деле это российский менталитет
Мало кто хочет честно работать, зато большинство завидует тем , кто богаче. Люди по большей части ленивые, при первой же возможности готовы нaeбать ближнего и дальнего, спереть что плохо лежит. Распилить, все , что пилится. Если получилось то довольны. Если нет, то виноваты Путин, депутаты, козел начальник, хреновые законы, неблагодарные родственники.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:21
.
LOpp
LOpp
вчера в 15:20
Посмотрите на это честное лицо, ну какая коррупция?

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:16
Этот откупится!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:12
Точно!
ОПС
ОПС
вчера в 15:06
Хороший навар.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:02
Брянских волков кормят ноги, а тамбовских лапы))
David Young
David Young
вчера в 14:44
Коррупция это плохо.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:40
Ну тут бабка на двое .
Но , Всё у нас возможно.
Futurista
Futurista
вчера в 14:40
Anisovich
Anisovich
вчера в 14:40
Сколько денег пилится при оплате бесконечного количества увольняемых тренеров и спортивных директоров в спартаке, ужас берет, можно было бы укомплектовать команду с 10-го места одними Мессями и Роналдами.
makkie
makkie
вчера в 14:39
Это ж надо, такие коррупционеры и на свободе ходили!
Сразу было понятно, что дело нечистое в Тамбове. Раньше и у Томи были проблемы, и у Алании... почему-то Газзаевых никто не проверял.
pele1981
pele1981
вчера в 14:37
Ах, Паша, Паша... Так и не достроил ты себе дом в Испании))))
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:37
Как задержали, так и отпустят...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:32
Долго к нему что-то прицеливались.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:30
Сколь веревочка не вейся........
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:30
Неплохо нахапали тамбовские любители футбола.
pele1981
pele1981 ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 14:28
Так там герои труда, типа Ротенберга трудились, там уровень выше, поэтому и не взяли)))
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:25
На строительстве газпрем арены ушло больше,никого не взяли!
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