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Виллу Видаля ограбили. Воры вынесли золото, но не смогли угнать Ferrari

28 ноября 2021, 14:52

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль столкнулся с действиями грабителей.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что злоумышленники ограбили виллу чилийского хавбека в пригороде Милана 7 ноября во время дерби «Интер» – «Милан» (1:1), однако стало известно об инциденте только сейчас.

По информации источника, воры украли золото, драгоценности и угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 стоимостью 400 тысяч евро.

Также в автопарке Видаля были Ferrari 448 Spider, Volvo XC90, светло-зеленая Panda 4x4 и старая Panda. Воры изначально пытались угнать Ferrari, однако у них не получилось взломать машину.

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112910415
112910415
01 декабря 2021 в 12:40
новость с элементами скрытой рекламы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 ноября 2021 в 21:29
Всё потому, что схема неправильная - нужно было угонять золото и выносить, нахрен, Феррари!
Танк Т34
Танк Т34
28 ноября 2021 в 18:19
Такое чувство, что они не могут охрану нанять.... Так сложно двух охранников на входе поставить.... Европа блин))))
firewing
firewing
28 ноября 2021 в 17:37
Срочно распродаю золотые запасы и на все покупаю автопарк Феррари - надёжное вложение!
Futurista
Futurista ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 16:57
3ton
3ton
28 ноября 2021 в 16:53
Хорошая реклама феррари и камень в огород мерса ))
David Young
David Young ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 16:50
Все сказанное не отменяет того что воровство не является допустимым законом и моралью.
ДАША Д
ДАША Д
28 ноября 2021 в 16:42
Живут же некоторые...
radone
radone
28 ноября 2021 в 16:31
ничего, не обеднеет
Caniggia
Caniggia
28 ноября 2021 в 16:26
Неосмотрительно такие виллы оставлять без присмотра!
Agamaga........
Agamaga........
28 ноября 2021 в 16:25
Пора им растяжки ставить.
berda2003
berda2003
28 ноября 2021 в 16:00
сразу видно евроворы - хохлы, что не смогли бы забрать, увезти и угнать - перебили и переломали.
dimagas2
dimagas2
28 ноября 2021 в 15:38
Золото уместилоь в 2 тачки))))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
28 ноября 2021 в 15:36
Надо было трактором подцепить и укатить)
протон
протон
28 ноября 2021 в 15:35, ред.
Спустя 3 недели он заметил, что не хватает тачки в гараже)))Чего там в Италии не могут будку поставить с Охранником возле дома за 100 евро за смену?:)
particular
particular
28 ноября 2021 в 15:26
Утрата для одного - радость для других...
youtomee
youtomee
28 ноября 2021 в 15:23
А куда бы они потом дели эту Ferrari 448 Spider?
что-то в Италии всех грабят, там вообще полиция есть?) Про другие страны никогда не было таких массовых новостей
SHMEL258
SHMEL258
28 ноября 2021 в 15:20
Практически всегда футболистов грабят во время матчей.
kust07
kust07
28 ноября 2021 в 15:11
Феррари оказался не по зубам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 ноября 2021 в 15:05
Не на себе же золото тащить...
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