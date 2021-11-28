Виллу Видаля ограбили. Воры вынесли золото, но не смогли угнать Ferrari

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28 ноября 2021, 14:52

Полузащитник «Интера» столкнулся с действиями грабителей.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что злоумышленники ограбили виллу чилийского хавбека в пригороде Милана 7 ноября во время дерби «Интер» – «Милан» (1:1), однако стало известно об инциденте только сейчас.

По информации источника, воры украли золото, драгоценности и угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 стоимостью 400 тысяч евро.

Также в автопарке Видаля были Ferrari 448 Spider, Volvo XC90, светло-зеленая Panda 4x4 и старая Panda. Воры изначально пытались угнать Ferrari, однако у них не получилось взломать машину.