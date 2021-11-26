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КДК отстранил экс-гендиректора «Тамбова» от футбола на 3 года

вчера, 17:23

26 ноября состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по результатам которого было решено отстранить от футбола экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову.

- В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС за совершение руководством ФК «Тамбов» г. Тамбов недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Тамбов» г. Тамбов профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Коноваловой О.Ю. на 3 (Три) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

Также было выделено в отдельное производство дело в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова. Заседание по данному делу назначено на 10 декабря этого года.

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4RT
4RT
сегодня в 00:29
И тут без бабы не обошлось
протон
протон
вчера в 18:00
Сначала договариваться и дружиться к ним в Тамбов ездят а потом отстраняют когда не нужны стали...
Сп62
Сп62
вчера в 17:57
С Ольгами в футболе надо быть осторожнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:25
Такой клуб развалили и разграбили
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