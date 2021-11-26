КДК отстранил экс-гендиректора «Тамбова» от футбола на 3 года

1637936592

вчера, 17:23

26 ноября состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС , по результатам которого было решено отстранить от футбола экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову.

- В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС за совершение руководством ФК «Тамбов» г. Тамбов недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Тамбов» г. Тамбов профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Коноваловой О.Ю. на 3 (Три) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.