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Рианчо: «Обвинение Промеса в покушении на убийство – очень серьёзное дело»

вчера, 21:30

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию, согласно которой прокуратура Нидерландов собирается привлечь к ответственности форварда красно-белых Квинси Промеса.

Я слышал об этом деле и очень жаль, что речь идёт о таких обвинениях. Обвинение в покушении на убийство – очень серьезное дело. Надеюсь, что Промес и его юристы прояснят ситуацию в кратчайшие сроки. Промес – хороший мальчик, и я надеюсь, что все решится благополучно.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:46
Тяжкое обвинение 😯
112910415
112910415
сегодня в 07:05
юристы должны крепко поработать
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:42
очень хороший мальчик, пока не выпьет и з нож не хватается)))
ABir
ABir
вчера в 22:36
Покушение - это ещё не убийство. Может необходимая самооборона?
4RT
4RT
вчера в 22:31
Попишу всех как художник! 😁
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:14
)
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:05
Да все было банально просто - один из подвыпивших родственников подошел близко к Промесу когда тот разрезал ножом торт, споткнулся и наткнулся на лезвие этого злополучного ножа ...и так семь раз))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
Парень вообщем неплохой,
только ссытся и глухой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:38
Промес уехал от своих проблем подальше от Нидерландов в Россию, прокуратуре бы надо поостыть и оставить его в покое в наших бескрайних холодных просторах:
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:35, ред.
Естественно. Везде и всегда.
Хороший мальчик с ножом на родственников не кидается.
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