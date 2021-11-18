Рианчо: «Обвинение Промеса в покушении на убийство – очень серьёзное дело»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал информацию, согласно которой прокуратура Нидерландов собирается привлечь к ответственности форварда красно-белых .

Я слышал об этом деле и очень жаль, что речь идёт о таких обвинениях. Обвинение в покушении на убийство – очень серьезное дело. Надеюсь, что Промес и его юристы прояснят ситуацию в кратчайшие сроки. Промес – хороший мальчик, и я надеюсь, что все решится благополучно.