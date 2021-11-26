Полиция Франции допросила Блаттера по делу о передаче ЧМ-2022 Катару

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вчера, 21:39

Французская полиция шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола ( ФИФА ) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Допрос проводился в здании Федеральной прокуратуры Швейцарии в Цюрихе в четверг и в пятницу.

Во время последнего допроса Блаттера спрашивали об ужине в Елисейском дворце, который организовал 23 ноября 2010 года занимавший пост президента Франции Николя Саркози. На мероприятие были приглашены занимавший должность президента Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) Мишель Платини и в то время наследный принц Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

На прошлой неделе Блаттер заявил в интервью газете «Монд», что Катар должен поблагодарить Францию за возможность организации матчей на своей территории.