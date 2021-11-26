Полиция Франции допросила Блаттера по делу о передаче ЧМ-2022 Катару

Французская полиция шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Допрос проводился в здании Федеральной прокуратуры Швейцарии в Цюрихе в четверг и в пятницу.
Во время последнего допроса Блаттера спрашивали об ужине в Елисейском дворце, который организовал 23 ноября 2010 года занимавший пост президента Франции Николя Саркози. На мероприятие были приглашены занимавший должность президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини и в то время наследный принц Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
На прошлой неделе Блаттер заявил в интервью газете «Монд», что Катар должен поблагодарить Францию за возможность организации матчей на своей территории.
В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов, но специальная комиссия ФИФА не нашла нарушений в процессе выборов.
Хотя сейчас с пандемией желающих провести ЧМ вряд ли очередь стоит. Поэтому оставьте Катар в покое, и даже дайте им взятку, чтобы они не передумали )))
Хотя сейчас с пандемией желающих провести ЧМ вряд ли очередь стоит. Поэтому оставьте Катар в покое, и даже дайте им взятку, чтобы они не передумали )))
Катар по сравнению с Бразилией, где до последнего не могли подготовить стадионы, уже построил инфраструктуру. География проведения ЧМ расширяется - это тоже большой плюс.
Катар по сравнению с Бразилией, где до последнего не могли подготовить стадионы, уже построил инфраструктуру. География проведения ЧМ расширяется - это тоже большой плюс.
Ещё бы после ЧМ-2022 допросили.....
Ещё бы после ЧМ-2022 допросили.....
может просто Мишеля из под удара пытаются вывести?
А насчёт англичанки ты прав....гадит где только может))
может просто Мишеля из под удара пытаются вывести?
А насчёт англичанки ты прав....гадит где только может))
А французики-то, что же жилы рвут за стародавнее дело - отпечатков пальцев нет, распечатки счетов отсутствуют, видеозаписи приватных сцен не прилагаются... О чём тут можно мусолить старика... Думаю у него хватит мозгов не раскаяться от отчаяния и из сострадания...
А французики-то, что же жилы рвут за стародавнее дело - отпечатков пальцев нет, распечатки счетов отсутствуют, видеозаписи приватных сцен не прилагаются... О чём тут можно мусолить старика... Думаю у него хватит мозгов не раскаяться от отчаяния и из сострадания...