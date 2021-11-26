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Полиция Франции допросила Блаттера по делу о передаче ЧМ-2022 Катару

вчера, 21:39

Французская полиция шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Допрос проводился в здании Федеральной прокуратуры Швейцарии в Цюрихе в четверг и в пятницу.

Во время последнего допроса Блаттера спрашивали об ужине в Елисейском дворце, который организовал 23 ноября 2010 года занимавший пост президента Франции Николя Саркози. На мероприятие были приглашены занимавший должность президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини и в то время наследный принц Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

На прошлой неделе Блаттер заявил в интервью газете «Монд», что Катар должен поблагодарить Францию за возможность организации матчей на своей территории.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов, но специальная комиссия ФИФА не нашла нарушений в процессе выборов.

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Источник: tass.ru
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SAINTS
SAINTS
сегодня в 02:58
Оставьте старика в покое, в конце то в концов.
протон
протон
вчера в 23:53
Банда такая) Платини, Блаттер) Берлускони)))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:55
Хаха, то есть коррупцию в рядах ФИФА расследовали сами ФИФА? Было бы удивительно, если бы они что-то нашли.
Хотя сейчас с пандемией желающих провести ЧМ вряд ли очередь стоит. Поэтому оставьте Катар в покое, и даже дайте им взятку, чтобы они не передумали )))
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:48
Все ровно нароют, будет виноват Путин
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:46
А почему не Катар? Разве что алкоголь будет хуже продоваться, но это не минус, а плюс, меньше проблем с пьяными болельщиками.
Катар по сравнению с Бразилией, где до последнего не могли подготовить стадионы, уже построил инфраструктуру. География проведения ЧМ расширяется - это тоже большой плюс.
4RT
4RT
вчера в 22:27
Нарушений не выявлено, но шесть часов мозги парили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:19
6 часов допроса,это безчеловечно! 😜😜
dzvinka
dzvinka ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:01
возможно не стоит копать уж слишком глубоко, иначе можно откопать покатушки Блаттера Инфантино и Ко на яхтах купленных с национального достояния у берегов Невы, ненароком))) ахахахах
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:00
"Оперативно работают, на опережение"......
Ещё бы после ЧМ-2022 допросили.....
Я на стреме
Я на стреме ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
я вот тоже не вкурю.
может просто Мишеля из под удара пытаются вывести?
А насчёт англичанки ты прав....гадит где только может))
particular
particular
вчера в 21:55, ред.
Ну, ладно Англия постоянно видит выпады против короны и заговоры против империи...
А французики-то, что же жилы рвут за стародавнее дело - отпечатков пальцев нет, распечатки счетов отсутствуют, видеозаписи приватных сцен не прилагаются... О чём тут можно мусолить старика... Думаю у него хватит мозгов не раскаяться от отчаяния и из сострадания...
David Young
David Young
вчера в 21:43
Надеюсь, правда выяснится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:41
Идёт Охота на ведьм.
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