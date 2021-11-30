Влахович повторил достижение Роналду, Игуаина и Креспо в Серии А

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вчера, 21:55

Нападающий «Фиорентины» отметился голом в матче 15-го тура Серии А против «Сампдории» (3:1, второй тайм).

Этот гол стал для сербского форварда 29-м в чемпионате в 2021 году.

Таким образом, Влахович стал четвертым легионером в истории турнира, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаину (30 в 2016-м) и Эрнану Креспо (30 в 2001-м).

В этом сезоне Серии А Влахович, которым интересуется «Ювентус», забил 12 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.