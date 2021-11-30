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Влахович повторил достижение Роналду, Игуаина и Креспо в Серии А

вчера, 21:55
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отметился голом в матче 15-го тура Серии А против «Сампдории» (3:1, второй тайм).

Этот гол стал для сербского форварда 29-м в чемпионате в 2021 году.

Таким образом, Влахович стал четвертым легионером в истории турнира, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаину (30 в 2016-м) и Эрнану Креспо (30 в 2001-м).

В этом сезоне Серии А Влахович, которым интересуется «Ювентус», забил 12 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 09:52
Ещё не вечер
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:34
Шансы улучшить показатель ещё есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Спасибо Сане за голевые
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:20
Согласится ли Влахович играть в Серии Б с Ювентусом?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:09
Пора уже переходить в топ клуб ! Удачи !
протон
протон
вчера в 22:03
Влахович молодец, но все мы знаем следующего, пятого легионера, который забьет 30 за год в Серии А.
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