Четвёртый подряд титул чемпиона РПЛ для «Зенита». У ЦСКА и «Спартака» 14 матчей без побед над Семаком

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29 ноября 2021, 12:46

Обыграли «армейцев» в пятый раз подряд.

Даже когда «Зенит» вялый, этим не пользуются

Впервые в новом чемпионате петербуржцы за первый тайм ни разу не пробили из пределов штрафной площади. Не было ни единого стандарта в атаке. Наскребли два удара в створ за первую половину, и Клаудиньо не без удачи открыл счет. После полуторачасовой возни Мостовой после паса Дзюбы удвоил преимущество фаворита. Увидели одну из самых рациональных и скучных побед Семака в сезоне.

Матч против «Мальме» повлиял на команду. Без Вендела смотрелись при выходе из обороны слабее. Но ЦСКА , который не растрачивает силы на еврокубки, не показал ничего, что можно предъявить в споре о заслуженности победы «Зенита». Какая разница, насколько плохи петербуржцы против «Арсенала» или «Сочи», если теперь у них серия из семи матчей без поражений именно против «армейцев»?

Даже ничьи стали редкими, всего одна при шести поражениях. Усилиями ЦСКА , который проиграл пять поединков «Зениту» в РПЛ подряд, чемпиона с первого места точно не подвинуть. Можно притянуть к разговору два опасных подхода «армейцев». Но из всей атакующей группы точный удар по воротам только у Заболотного. ЦСКА похвалят за попытку, но «Зенит» пешком заработал три очка.

У «Спартака» тоже семь матчей без побед подряд

Петербуржцы уступили историческому врагу осенью 2017-го года. Но тогда «красно-белых» тренировал еще Каррера. Много воды утекло, и хотя столичный клуб «бросал перчатку», получилось не лучше, чем у Пушкина против Дантеса. «Зенит» разнес «Спартак» 7:1 в последнее матче. После такого говорить о шансах столичного клуба на титул хотя бы весной 2023-го явно преждевременно.

Работаем строго с фактами. У «Спартака» серия из 7 матчей без побед над «Зенитом» в РПЛ . По ходу дела разница мячей 14:4. Да, «красно-белые» годами учились сушить игры против петербуржцев. А потом взяли и помножили количество пропущенных мячей на два. Одно затмение, но сильнейший моральный удар по «Спартаку». На словах они быстро оправятся, обыграли крутой «Наполи» еще раз.

На деле же «Спартаку» даже «Уфу» надо побаиваться. Команда Стукалова лучше играет против «Зенита». Петербуржцы тоже громили клуб Газизова, но были ничьи, а последняя победа аутсайдера свежее, чем у «красно-белых». «Спартак» не может сказать, что подготовился к равным матчам против северян. Даже в играх, когда «Зенит» смотрелся плохо, москвичи им больше одного мяча не забивали.

Середняки не могут сделать работу вместо лидеров

«Спартак» может идти на вылет, но от этого Жиго, Джикия, Зобнин, Айртон, Мозес или Соболев не потеряют статус вице-чемпионов России. Конечно, только если самые сильные претенденты начнут отбирать у «Зенита» очки, появится шанс увидеть самого удачливого из них на вершине. Но «Динамо» никто помогать не будет. А «Сочи» во втором круге вряд ли обыграет петербуржцев еще раз.

«Рубин» в прошлом сезоне сделал, что мог, две победы над петербуржцами. У «Динамо» был успех, но три неудачи чемпиона не помогли «Спартаку» подобраться вплотную. Сами преследователи часто теряют очки, дарят «Зениту» передышку. Неудачные выездные матчи Семака в РПЛ ничего не меняют, если нет ни одного стабильного конкурента. Возможно, таковым станет «Динамо», но проект пока сырой.

С другой стороны, смелые середняки в РПЛ водятся. Где у ЦСКА не хватает мастерства, там «Урал» или «Химок» могут повоевать. Помним о нагрузках «Зенита» в еврокубках – вышли в плей-офф Лиги Европы. Учитываем мартовские матчи сборной, тоже разорвут подготовку для многих подопечных Семака. Но в прошлом сезоне чемпион отдал 25 очков в РПЛ , а все равно опередил серебряный «Спартак» на 8 пунктов.

«Локомотив» после Рангника сломался морально

Клуб пережевали и выбросили. Ветеранам сказали, что они не нужны на примере Крыховяка, который в Краснодаре остался одним из лучших футболистов РПЛ . А заявление, что будут растить молодежь на продажу, ломает философию Семина. Юрий Павлович собирал команду для побед «Локомотива», а не для будущих доходов, ради которых Гисдоль должен оказаться сильным тренером. Пока же Маркус работает слабее, чем Николич.

Рангник задекларировал исторические перемены, а теперь с головой поглощен делами МЮ . А «Локомотив» остался с Цорном и новыми управленцами, которые раньше были в совете директоров ЦСКА . Того самого, что набрал 1 из 21 очка против «Зенита» в семи последних играх РПЛ . «Локомотив» на этом отрезке взял 7 пунктов из 21, но проигрывали крупно, 5:3 и 6:1. Омоложенный состав поймает свою порцию голов в апреле?

Когда «Зенит» громит претендентов, то получает уверенность, которая движет им позже. Дзюба и Азмун, независимо от формы в конкретный момент, не боятся московских клубов или «Краснодара». Это всегда сказывается на поле. Команда Семака считает себя лучшей по результату, а на качество футбола им обычно плевать. Сергея Богдановича никто бы не ругал после игр в Лиге чемпионов, если бы работали хуже, но побеждали чаще.

«Краснодар» и «Динамо» мечтают подарить надежду

Надежду на увлекательную для зрителей борьбу, а не на смену чемпиона России. «Зенит» вряд ли упустит четвертое подряд «золото». Но если «горожане» и «бело-голубые» постараются, то весной далеко не идеальный и стареющий коллектив Семака хотя бы вспотеет. ЦСКА пять раз потревожил Кержакова, но далеко не всегда попытки были реально опасными. Неточных ударов мало для сокращения отрыва.

И он растет не потому, что сам «Зенит» намного сильнее, нежели год назад. Давайте сравним. После 16 матчей в прошлом сезоне у Семака было 32 очка. Забили тогда 32 мяча, пропустили 12, делили первое место со «Спартаком» и ЦСКА , которые в прошлый раз набрали столько же пунктов. Четвертым был «Ростов» Карпина, отставал всего на три пункта. А сейчас все еще лучше. «Зенит» набрал на четыре очка больше.

Также добавил девять мячей наверх, поэтому 17 ошибок в защите не мешают. «Динамо» идет по прошлогоднему графику Семака – 32 очка, но «Сочи» выступает хуже, чем ростовчане год назад. И вряд ли запаса прочности хватит Федотову для марафона весной. Допускаем, что «Краснодар» приподнимется. Но если они не могут удержать победу над «Химками», сыграв классный первый тайм, то Ганчаренко не опередит Семака весной.