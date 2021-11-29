ГлавнаяБлогиЗабыли спроситьСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Четвёртый подряд титул чемпиона РПЛ для «Зенита». У ЦСКА и «Спартака» 14 матчей без побед над Семаком

29 ноября 2021, 12:46
00:00 / 00:00

Обыграли «армейцев» в пятый раз подряд.

Даже когда «Зенит» вялый, этим не пользуются

Впервые в новом чемпионате петербуржцы за первый тайм ни разу не пробили из пределов штрафной площади. Не было ни единого стандарта в атаке. Наскребли два удара в створ за первую половину, и Клаудиньо не без удачи открыл счет. После полуторачасовой возни Мостовой после паса Дзюбы удвоил преимущество фаворита. Увидели одну из самых рациональных и скучных побед Семака в сезоне.

Матч против «Мальме» повлиял на команду. Без Вендела смотрелись при выходе из обороны слабее. Но ЦСКА, который не растрачивает силы на еврокубки, не показал ничего, что можно предъявить в споре о заслуженности победы «Зенита». Какая разница, насколько плохи петербуржцы против «Арсенала» или «Сочи», если теперь у них серия из семи матчей без поражений именно против «армейцев»?

Даже ничьи стали редкими, всего одна при шести поражениях. Усилиями ЦСКА, который проиграл пять поединков «Зениту» в РПЛ подряд, чемпиона с первого места точно не подвинуть. Можно притянуть к разговору два опасных подхода «армейцев». Но из всей атакующей группы точный удар по воротам только у Заболотного. ЦСКА похвалят за попытку, но «Зенит» пешком заработал три очка.

У «Спартака» тоже семь матчей без побед подряд

Петербуржцы уступили историческому врагу осенью 2017-го года. Но тогда «красно-белых» тренировал еще Каррера. Много воды утекло, и хотя столичный клуб «бросал перчатку», получилось не лучше, чем у Пушкина против Дантеса. «Зенит» разнес «Спартак» 7:1 в последнее матче. После такого говорить о шансах столичного клуба на титул хотя бы весной 2023-го явно преждевременно.

Работаем строго с фактами. У «Спартака» серия из 7 матчей без побед над «Зенитом» в РПЛ. По ходу дела разница мячей 14:4. Да, «красно-белые» годами учились сушить игры против петербуржцев. А потом взяли и помножили количество пропущенных мячей на два. Одно затмение, но сильнейший моральный удар по «Спартаку». На словах они быстро оправятся, обыграли крутой «Наполи» еще раз.

На деле же «Спартаку» даже «Уфу» надо побаиваться. Команда Стукалова лучше играет против «Зенита». Петербуржцы тоже громили клуб Газизова, но были ничьи, а последняя победа аутсайдера свежее, чем у «красно-белых». «Спартак» не может сказать, что подготовился к равным матчам против северян. Даже в играх, когда «Зенит» смотрелся плохо, москвичи им больше одного мяча не забивали.

Середняки не могут сделать работу вместо лидеров

«Спартак» может идти на вылет, но от этого Жиго, Джикия, Зобнин, Айртон, Мозес или Соболев не потеряют статус вице-чемпионов России. Конечно, только если самые сильные претенденты начнут отбирать у «Зенита» очки, появится шанс увидеть самого удачливого из них на вершине. Но «Динамо» никто помогать не будет. А «Сочи» во втором круге вряд ли обыграет петербуржцев еще раз.

«Рубин» в прошлом сезоне сделал, что мог, две победы над петербуржцами. У «Динамо» был успех, но три неудачи чемпиона не помогли «Спартаку» подобраться вплотную. Сами преследователи часто теряют очки, дарят «Зениту» передышку. Неудачные выездные матчи Семака в РПЛ ничего не меняют, если нет ни одного стабильного конкурента. Возможно, таковым станет «Динамо», но проект пока сырой.

С другой стороны, смелые середняки в РПЛ водятся. Где у ЦСКА не хватает мастерства, там «Урал» или «Химок» могут повоевать. Помним о нагрузках «Зенита» в еврокубках – вышли в плей-офф Лиги Европы. Учитываем мартовские матчи сборной, тоже разорвут подготовку для многих подопечных Семака. Но в прошлом сезоне чемпион отдал 25 очков в РПЛ, а все равно опередил серебряный «Спартак» на 8 пунктов.

«Локомотив» после Рангника сломался морально

Клуб пережевали и выбросили. Ветеранам сказали, что они не нужны на примере Крыховяка, который в Краснодаре остался одним из лучших футболистов РПЛ. А заявление, что будут растить молодежь на продажу, ломает философию Семина. Юрий Павлович собирал команду для побед «Локомотива», а не для будущих доходов, ради которых Гисдоль должен оказаться сильным тренером. Пока же Маркус работает слабее, чем Николич.

Рангник задекларировал исторические перемены, а теперь с головой поглощен делами МЮ. А «Локомотив» остался с Цорном и новыми управленцами, которые раньше были в совете директоров ЦСКА. Того самого, что набрал 1 из 21 очка против «Зенита» в семи последних играх РПЛ. «Локомотив» на этом отрезке взял 7 пунктов из 21, но проигрывали крупно, 5:3 и 6:1. Омоложенный состав поймает свою порцию голов в апреле?

Когда «Зенит» громит претендентов, то получает уверенность, которая движет им позже. Дзюба и Азмун, независимо от формы в конкретный момент, не боятся московских клубов или «Краснодара». Это всегда сказывается на поле. Команда Семака считает себя лучшей по результату, а на качество футбола им обычно плевать. Сергея Богдановича никто бы не ругал после игр в Лиге чемпионов, если бы работали хуже, но побеждали чаще.

«Краснодар» и «Динамо» мечтают подарить надежду

Надежду на увлекательную для зрителей борьбу, а не на смену чемпиона России. «Зенит» вряд ли упустит четвертое подряд «золото». Но если «горожане» и «бело-голубые» постараются, то весной далеко не идеальный и стареющий коллектив Семака хотя бы вспотеет. ЦСКА пять раз потревожил Кержакова, но далеко не всегда попытки были реально опасными. Неточных ударов мало для сокращения отрыва.

И он растет не потому, что сам «Зенит» намного сильнее, нежели год назад. Давайте сравним. После 16 матчей в прошлом сезоне у Семака было 32 очка. Забили тогда 32 мяча, пропустили 12, делили первое место со «Спартаком» и ЦСКА, которые в прошлый раз набрали столько же пунктов. Четвертым был «Ростов» Карпина, отставал всего на три пункта. А сейчас все еще лучше. «Зенит» набрал на четыре очка больше.

Также добавил девять мячей наверх, поэтому 17 ошибок в защите не мешают. «Динамо» идет по прошлогоднему графику Семака – 32 очка, но «Сочи» выступает хуже, чем ростовчане год назад. И вряд ли запаса прочности хватит Федотову для марафона весной. Допускаем, что «Краснодар» приподнимется. Но если они не могут удержать победу над «Химками», сыграв классный первый тайм, то Ганчаренко не опередит Семака весной.

Понятно, что когда четыре года будет один чемпион – впервые с границы столетий, то хочется, чтобы речь шла об аналоге «Баварии», на которую можно равняться. Но скорее параллель с «Ювентусом». Много лет, невзирая на невзрачные отрезки, туринцы оказывались выше всех в Италии. «Зенит» живет по тому же принципу в РПЛ. Это явно не российский аналог результативного «Аякса», зато самая монотонная и обстоятельная команда чемпионата.

У Дибалы больше всех голов из-за штрафной в Серии А с сезона-2014/15
Сегодня, 00:17 Комментарии9
Влахович повторил достижение Роналду, Игуаина и Креспо в Серии А
Вчера, 21:55 Комментарии4
Среди лучших ассистентов года в списке на «Золотой мяч» только Фернандеш
Вчера, 09:29 Комментарии4
«Спартак» может повторить свою худшую серию без побед в рамках РПЛ
29 ноября Комментарии14
ОфициальноСемак провёл 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»
29 ноября Комментарии13
С. Бакаев впервые в карьере поучаствовал в голах в трёх матчах РПЛ подряд
29 ноября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
иван иванов10
иван иванов10
29 ноября в 19:47
Извините но тут ошибка в названии статьи. Правильно будет: "Четвертый подряд титул у чемпиона РПЛ для "Газпрома". У ЦСКА и Спартака 14 матчей без побед над Путиным. Семак тут ни причем. Вся страна радуется "успехам"зенита в еврокубках, это реально показывает уровень футбола РПЛ. У нас в стране газ добывают в Питере? Почему Газпром спонсор зенита? Стадион кое как достроили, все кому не лень там награбили, несколько раз сметы переписывали. Почему у нас в таких городах как Волгоград, Нижний Новгород, Саранск которым построили стадионы к чемпионату мира 2018 года принудительно не назначили в спонсоры Газпром? Ответ очевиден. Неужели у нас в стране нет больше богатых спонсоров, почему бы принудительно их не назначить спонсорами в города с такими стадионами. В игнор РПЛ, не интересен такой футбол. Даже Тедеско понял, что к чему и свинтил отсюда раньше контракта. Двойные стандарты повсеместно, народ это видит и все понимает.
isamsn
isamsn
29 ноября в 18:15
К победам сборной легионеров под вывеской Зенит причастен Газпром и его финансовые вливания. Что касаемо Симака, то пусть он возглавит любой клуб из середины таблицы и покажет свой высокий тренерский уровень.
Хиромант
Хиромант
29 ноября в 17:14
- Преклоняю колено перед автором статьи... Вот прямо озвучил мои мысли, и его, за это, не выкинули из сайта на пару-тройку дней... А со мной - уже раз пять это проделывали... Не сомневаюсь, что это будет шестой... Но я всё равно скажу...

- Мы все (и я, в том числе)требуем от Зенита побед в ЛЧ! Ну а как иначе? Это же чемпион нашей страны! НО, ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ДОСТОЙНЫХ КОНКУРЕНТОВ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ, (КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮТ ТЕБЕ НА НЕРВЫ, НЕ ПОЗВОЛЯЮТ РАССЛАБИТЬСЯ, И ЗАСТАВЛЯЮТ ТЕБЯ ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ФОРМЕ), ТО У ТЕБЯ ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ МОТИВАЦИИ...

- Москва, Казань, Краснодар, Тула - встряхнитесь!!! Осложните Зениту путь к чемпионству! Заиграйте в свою полную силу... И к Вам болельщики потянутся, и Зенит перестанет х...ней заниматься. От этого все только выиграют...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ BDA81 (раскрыть)
29 ноября в 16:51, ред.
Я просто лишь давно смотрю футбол и болею за Зенит и Твенте и Аустрию помню....помню, как отбивали от итальянцев при Боаше в ЛЕ, а ещё Луческу, Манчини...на выезде в принципе мы так редко показываем футбол. Был выезд против Бенфики в группе в одной ЛЧ, в другой год выезд при Боаше была Валенсия и Лион. Но в чемпионате о нас так вытирали ноги, все кому не лень....боли было больше, так как туров чемпионата больше. 3 место и впереди даже Ростов. В первый сезон ЛЧ Богданыч обыграл Бенфику и Лион, на выезде не плохая ничья....да 4 место, но так бывает Лучано с 6 очками выходил, за это видимо Семак и заплатил. 6 лет назад Зенит выходил из группы в плей-офф ЛЧ, а ЦСКА не помню 11 или 12 год. Поэтому не понимаю о каких 5 годах вы говорите.
BDA81
BDA81 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
29 ноября в 16:15
Я понимаю твою реакцию на правду жизни , но то что было в последнем матче , извините но футболом назвать язык не поворачивается. Приведу пример : зенит достойно проиграл в Англий Челси так писали и говорили только в Россий , только забыли в Россий написать что Челси когда чуток прибавил сделал результат . А вот по чему-то Зенит этого не смог сделать с Мальмё. Да ещё чудом ушел от поражения.
В других еврокубковых годах ещё было хуже. По моему уже лет пять наши клубы все пролетают как фанера над Парижем. Или вы хотите сказать , что это просто случайнность , я лично не думаю
Garrincha58
Garrincha58
29 ноября в 15:28
интересно какой ду...ак это тут пишет просто смешно и грустно что такие деятели пишут о футболе
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ BDA81 (раскрыть)
29 ноября в 15:23
С другой стороны, Зенит дома Мальмё 4-0 обыграл, разве это не спокойно? Разве это не является уверенной победой. 4 забито, 0 пропущено вполне уверенно.
протон
протон
29 ноября в 15:02
Леха, будь мужиком уйди с должности Главного тренера........
Не позорь себя и чтобы ты все таки остался в сердцах болельщиков ЦСКА нормальным игроком, а не тренером который развалил окончательно ЦСКА.
BDA81
BDA81
29 ноября в 14:54, ред.
Ну вообще-то Зенит ни виноват в том что он побеждает. Он середняк был, есть, и будет. Вопросы больше к "грандам" : ЦСКА, Спартак. ЦСКА все не может определиться какой им дорогой идти. Наберут каких-то тинейджеров и не знают что с ними делать. Да и главный тренер у них от бога. Спартак какой год под руководством Федуна вообще из стороны в сторону дёргается. Да ещё подруга жизни его от большого ума, то одно то другое выкидывает, все нижнее бельё в сеть.
Может стоит уже играть и тогда уровень поднимется и в еврокубках будем Мальмё и Легий спокойно обыгрывать.
Нужно с себя начинать, а не на соседа смотреть.
Всем удачи.
sv_1969
sv_1969
29 ноября в 14:11
Мальмё знает как отбирать очки у "флагмана")))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Simba_68 (раскрыть)
29 ноября в 13:18
Вот так правильнее будет!
Simba_68
Simba_68 ответ Байкал-38. (раскрыть)
29 ноября в 13:14
исправили в заголовке, благодарим!
Байкал-38.
Байкал-38.
29 ноября в 13:01, ред.
«Зенит» стал четырехкратным чемпионом РПЛ?
То есть автор лишил Зенит четырёх чемпионских званий!
На данный момент Зенит семикратный чемпион РПЛ, а если сейчас выиграет, то будет восьмикратным чемпионом РПЛ. Ещё в добавок чемпион СССР.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100