Семак провёл 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»

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вчера, 13:35

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ .

Этот поединок стал для юбилейным (150) посту главного тренера питерской команды.

Кроме того, победа над ЦСКА стала для него юбилейной — 90-й в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».

Прежде такого количества побед добивались лишь трое главных тренеров, каждому из них для этого потребовалось больше матчей — — 156, — 192, а — 261.

Таким образом, Семак стал клубным рекордсменом по этому показателю.