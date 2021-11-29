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Семак провёл 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»

вчера, 13:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.

Этот поединок стал для Сергея Семака юбилейным (150) посту главного тренера питерской команды.

Кроме того, победа над ЦСКА стала для него юбилейной — 90-й в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».

Прежде такого количества побед добивались лишь трое главных тренеров, каждому из них для этого потребовалось больше матчей — Лучано Спаллетти — 156, Павлу Садырину — 192, а Юрию Морозову — 261.

Таким образом, Семак стал клубным рекордсменом по этому показателю.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:27
Все эти дутые рекорды являются следствием падения уровня команд соперников.
minai
minai
вчера в 16:07
Никого не интересуют достижения внутри РПЛ, при таких деньжищах Зенит должен быть чемпионом сразу после первого круга, а в еврокубках результаты Зенита ничтожны. Вот и весь позор Семака и его команды.
протон
протон
вчера в 14:58
Удивляют споры людей, которые не хотят слышать друг друга и соглашаться с объективностью. Семак добивается фантастического результата в России, но при этом убогейшего на выезде в еврокубках. Дома трибуны заставляют атаковать.
Но новости про успехи в России, не понимаю зачем тут плеваться завистливым ядом и кричать "хааа, а в Европе-то не можете"! Про Европу есть свои ветки, где никто не пишет "подумаешь, зато в России всех разрываем".
4RT
4RT
вчера в 14:31
Да хватит уже нахваливать ваших питерцев. Они могут выирывать только тогда, когда у других глобальные проблемы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:04
Это уже кое что,рекордик.
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
При Семаке есть только результат в РПЛ...
МапС
МапС
вчера в 13:59
Когда уже будет "пост сдан - пост принят"?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:57
Незаметно, а уже юбилей...
Futurista
Futurista
вчера в 13:54, ред.
Дзюба и Семак побили все рекорды любимых питерских игроков и тренеров...этого хотели болельщики Зенита?)...не думаю...это лишь расплата за результат...
Теперь это ваши легенды на долгие годы)...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:42
Ну что Семак бей рекорды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41, ред.
Провёл, - точно сказано !!!)
А ещё точнее бы было, - проводил 🙋‍♂️!!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:40
Юбилейный матч отметился отсутствием футбольного зрелища при удачном для "Зенита" исходе. Где красивый футбол, Сергей?
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