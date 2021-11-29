Семак провёл 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.
Этот поединок стал для Сергея Семака юбилейным (150) посту главного тренера питерской команды.
Кроме того, победа над ЦСКА стала для него юбилейной — 90-й в качестве главного тренера «сине-бело-голубых».
Прежде такого количества побед добивались лишь трое главных тренеров, каждому из них для этого потребовалось больше матчей — Лучано Спаллетти — 156, Павлу Садырину — 192, а Юрию Морозову — 261.
Таким образом, Семак стал клубным рекордсменом по этому показателю.
Но новости про успехи в России, не понимаю зачем тут плеваться завистливым ядом и кричать "хааа, а в Европе-то не можете"! Про Европу есть свои ветки, где никто не пишет "подумаешь, зато в России всех разрываем".
Но новости про успехи в России, не понимаю зачем тут плеваться завистливым ядом и кричать "хааа, а в Европе-то не можете"! Про Европу есть свои ветки, где никто не пишет "подумаешь, зато в России всех разрываем".
Теперь это ваши легенды на долгие годы)...
Теперь это ваши легенды на долгие годы)...
А ещё точнее бы было, - проводил 🙋♂️!!!)
А ещё точнее бы было, - проводил 🙋♂️!!!)