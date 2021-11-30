Среди лучших ассистентов года в списке на «Золотой мяч» только Фернандеш

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вчера, 09:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал единственным игроком из списка топ-5 ассистентов года, попавшим в номинанты на «Золотой мяч» 2021.

Больше всего голевых передач за текущий год на счету полузащитника «Баварии» (23). Следом за ним идут («Айнтрахт») — 19, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 17, («Бавария») — 14 и («Ливерпуль») — 14.

По итогам голосования Бруну занял 21-е место среди 30 претендентов на «Золотой мяч». Вместе с ним на 21-й строке расположился форвард миланского «Интера» .