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Среди лучших ассистентов года в списке на «Золотой мяч» только Фернандеш

вчера, 09:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал единственным игроком из списка топ-5 ассистентов года, попавшим в номинанты на «Золотой мяч» 2021.

Больше всего голевых передач за текущий год на счету полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера (23). Следом за ним идут Филип Костич («Айнтрахт») — 19, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 17, Лерой Сане («Бавария») — 14 и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 14.

По итогам голосования Бруну занял 21-е место среди 30 претендентов на «Золотой мяч». Вместе с ним на 21-й строке расположился форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

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Все комментарии
Cayman
Cayman ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:09
в этом году был важен, чтобы рост победителя была ниже 1,7 метра
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:05
Сами разберутся кому что.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Бруну очень качественный игрок ! Удачи тебе !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:32
Пасы в награде Золотой мяч не самое важное.
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