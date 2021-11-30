Среди лучших ассистентов года в списке на «Золотой мяч» только Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал единственным игроком из списка топ-5 ассистентов года, попавшим в номинанты на «Золотой мяч» 2021.
Больше всего голевых передач за текущий год на счету полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера (23). Следом за ним идут Филип Костич («Айнтрахт») — 19, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 17, Лерой Сане («Бавария») — 14 и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 14.
По итогам голосования Бруну занял 21-е место среди 30 претендентов на «Золотой мяч». Вместе с ним на 21-й строке расположился форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.