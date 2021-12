Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве главного тренера МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сегодня, 1 декабря, впервые побывал на стадионе «Олд Траффорд» в качестве наставника МЮ .

Компанию немецкому специалисту составил спортивный директор команды Джон Мерто.

С большой долей вероятности Рангник будет присутствовать на трибунах во время матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», так как пока не получил рабочую визу.