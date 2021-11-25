Определились 11 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 01:10

По итогам 5-го тура Лиги чемпионов стали известны 11 из 16 участников плей-офф.

Места в 1/8 финала забронировали «Манчестер Сити», ПСЖ , «Ливерпуль», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Интрига в борьбе за 2-е место сохраняется в группах B (на путевку претендуют «Порту», «Милан» и «Атлетико»), Е («Барселона» и «Бенфика»), F («Вильярреал» и «Аталанта») и G, где ни одна из 4 команд («Лилль», «Зальцбург», «Севилья», «Вольфсбург») еще не потеряла шансов сыграть в плей-офф.