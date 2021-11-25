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Определились 11 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 01:10

По итогам 5-го тура Лиги чемпионов стали известны 11 из 16 участников плей-офф.

Места в 1/8 финала забронировали «Манчестер Сити», ПСЖ, «Ливерпуль», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Интрига в борьбе за 2-е место сохраняется в группах B (на путевку претендуют «Порту», «Милан» и «Атлетико»), Е («Барселона» и «Бенфика»), F («Вильярреал» и «Аталанта») и G, где ни одна из 4 команд («Лилль», «Зальцбург», «Севилья», «Вольфсбург») еще не потеряла шансов сыграть в плей-офф.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:22
Ливер без вопросов был фаворитом и всех с легкостью раскатал. Даже как то не интересно, как на тренировках играл.
Порту очень силен, не приятная команда для соперников. Милан к слову полностью перебегали.
Сам же Милан мог отскочить с Ливером на ничейку, но Ливер был явно сильнее, но по факту должен был изи забирать 6 очков с Атлетико, но у Чакыра было другое мнение.
particular
particular
сегодня в 09:29, ред.
В целом, пока без сенсаций и дальше проходят представители "футбольного дворянства"...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:25
Битва будет в группе G.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:25
"Аякс" и "Спортинг" красавцы!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:13
По Великому имени не хватает Милана!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 08:50
Хотелось бы выхода Милана!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Почти что без сюрпризов...
YVG
YVG
сегодня в 08:22
А где спартак? Он сейчас способен выиграть ЛЧ с владением мяча в 27 процентов.
Strashniy
Strashniy
сегодня в 08:16
Почему среди них нет спартака, он сейчас на высоте (аж 10-е место).
shlomo
shlomo
сегодня в 08:16
Все в принципе ожидаемо.....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:15
Зенит тут и не ждали.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:14
Вышли те, кто и должен был выйти.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:23
Группа G уровня ЛЕ, там бы Зенит 4тое место точно занял против не основных составов
112910415
112910415
сегодня в 07:19
вперёд, Севилья !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:04
Достаточно предсказуемо, приятно удивили "Аякс" и "Спортинг", а в группе жизни все имеют шансы на выживания до конца турнира.
pele1981
pele1981 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:45
А Лига Чемпионов не интересна Зениту, у них другие приоритеты)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:33
А где Зенит ? Что-то не заметил !
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 05:17
Я думвю второй состав сильнее милана у ливера.
Особенно нападение.
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 04:53
Группа G,самая весёлая)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:52
В группе G вообще супер-пупер бомбовая интрига на последний тур групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА!!! Этот тур будет для них своего рода финалом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Группа G просто шикарная...
протон
протон
сегодня в 02:46
Спортинг красавцы!
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:43
Бенфика практически в плей-офф
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:40
Скоро всё узнаем!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 01:28
Надеюсь, Клопп привезет на «Сан Сиро» второй состав. Ну, и Симеоне выиграет 1:0 у «Порту» или скатает вничью.
Горожане
Горожане ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 01:28
Бывает.
Землянин
Землянин ответ Горожане (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Кстати, Да 👌 даже не заметил на фоне завсегдатаев
Горожане
Горожане ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 01:24
И Спортинг.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:18
Без сюрпризов, разве что Аякс немного выделяется
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:12
Из группы G можно всех отправить в ЛЕ))
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