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Клопп: «Прибытие Рангника в МЮ не очень хорошая новость для других команд»

вчера, 17:46

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о ближайшем назначении директора по спорту и развития «Локомотива» Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»:

К сожалению, в Англию приезжает хороший тренер. Ральф, очевидно, действительно опытный менеджер. Он прославился тем, что построил две команды «из ничего» до уровня достойных угроз соперникам в Германии. МЮ будет организован на поле, мы должны понимать, что это, очевидно, не очень хорошая новость для других команд.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:00
ЗачОтная шутка!)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:37
однажды Эмери тренировал Спартак.
112910415
112910415
вчера в 19:33
маэстро шутит
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:59
То ли пошутил , то ли и впрямь боится.
Скоро все узнаем.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:54
Рано ещё бояться, ещё нет результатов
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:29
То что он из слабеньких футболистов делал не плохую команду, это было, а вот из сильных игроков сделать хорошую команду, это другое. Конечно очень хочется чтобы получилось, но нет большой уверенности. Пожелаем ему удачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:16
Потроллил Сульшера
протон
протон
вчера в 17:57
В МЮ купят Марадишвили и Тикнизяна за 20 и 15 млн соответственно. И Рангник сдержит слово, Локо продаст их дороже чем купил))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:55
Просто земляка своего нахваливает.
Сп62
Сп62
вчера в 17:53
Клопп, очевидно, его знает, а по сему тревожится. Значит в РПЛ будет спокойнее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Время расставит всё по местам. Будем делать посмотреть !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
И такого титана Локо отпустил?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:47
Есть большое сомнение.
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