Клопп: «Прибытие Рангника в МЮ не очень хорошая новость для других команд»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился своим мнением о ближайшем назначении директора по спорту и развития «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед»:

К сожалению, в Англию приезжает хороший тренер. Ральф, очевидно, действительно опытный менеджер. Он прославился тем, что построил две команды «из ничего» до уровня достойных угроз соперникам в Германии. МЮ будет организован на поле, мы должны понимать, что это, очевидно, не очень хорошая новость для других команд.